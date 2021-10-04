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Свято 4 жовтня: що строго заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей день

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Понеділок 04 жовтня 2021 05:30
Свято 4 жовтня: що строго заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей день Фото: яке свято 4 жовтня 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

4 жовтня 2021 року згідно з православним календарем відзначається свято Кіндрата Афінського. У народі цей особливий день називають Кіндрата, раніше в свято дотримувалися певних традицій і заборон. Одним з головних табу цього дня є лінь - їй віддаватися не можна, а і якщо ревно працювати, вас чекає винагорода і добробут.

Що не можна і можна робити в цей день, прикмети, звичаї та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції на Кіндрата

У день Кіндрата раніше прийнято було обов'язково займатися землеробством. Сидіти без діла було поганою прикметою: не попрацюєш - не розбагатієш.

У цей день уважно стежили за погодою, так як вона передбачала погоду на чотири тижні. Якщо в цю жовтневу добу на дворі в денну пору холодно, а до вечора починає трохи теплішати - вірний знак того, що скоро прийде негода.

Прикмети 4 жовтня

  • Погода сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі - зима буде холодною.
  • Високі перисті хмари з завитками і рухаються повільно - погода налагодиться.
  • Яскраво-помаранчеве сонце - чекай сильного вітру.
  • Грибів немає, а багато горіхів - зима буде сувора і сніжна.
  • Яка погода на Кіндрата, така і весь місяць простоїть.
  • Вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.

Що не можна робити на свято

  • Струшувати воду після миття рук.
  • Повертати посуд порожнім і дарувати.
  • Влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб.
  • Підіймати що-небудь на перехресті.
  • Позичати в цей день гроші кому-небудь. Вважається, що людина з різних причин не зможе вам їх повернути незабаром.
  • Стояти на порозі - ви притягнете в будинок біду.
  • Витрачати гроші на великі придбання. Вважається, що радості від таких покупок все одно не буде.
  • Свататися - майбутній союз буде нещасний.

Це важливо

Крім того, 4 жовтня також останній день багатоденного свята - Воздвиження Хреста Господнього. У всіх храмах проходить спеціальна служба, читаються молитви і співаються християнські пісні.

Іменини сьогодні відзначають:

Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Олексій, Віктор, Євсевій, Назар, Розалія. Привітайте рідних і близьких з такими іменами!

Раніше ми писали про всі важливі свята жовтня 2021. Скільки буде вихідних і робочих днів, і що потрібно буде відпрацювати.

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