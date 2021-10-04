Свято 4 жовтня: що строго заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей день
4 жовтня 2021 року згідно з православним календарем відзначається свято Кіндрата Афінського. У народі цей особливий день називають Кіндрата, раніше в свято дотримувалися певних традицій і заборон. Одним з головних табу цього дня є лінь - їй віддаватися не можна, а і якщо ревно працювати, вас чекає винагорода і добробут.
Що не можна і можна робити в цей день, прикмети, звичаї та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції на Кіндрата
У день Кіндрата раніше прийнято було обов'язково займатися землеробством. Сидіти без діла було поганою прикметою: не попрацюєш - не розбагатієш.
У цей день уважно стежили за погодою, так як вона передбачала погоду на чотири тижні. Якщо в цю жовтневу добу на дворі в денну пору холодно, а до вечора починає трохи теплішати - вірний знак того, що скоро прийде негода.
Прикмети 4 жовтня
- Погода сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі - зима буде холодною.
- Високі перисті хмари з завитками і рухаються повільно - погода налагодиться.
- Яскраво-помаранчеве сонце - чекай сильного вітру.
- Грибів немає, а багато горіхів - зима буде сувора і сніжна.
- Яка погода на Кіндрата, така і весь місяць простоїть.
- Вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.
Що не можна робити на свято
- Струшувати воду після миття рук.
- Повертати посуд порожнім і дарувати.
- Влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб.
- Підіймати що-небудь на перехресті.
- Позичати в цей день гроші кому-небудь. Вважається, що людина з різних причин не зможе вам їх повернути незабаром.
- Стояти на порозі - ви притягнете в будинок біду.
- Витрачати гроші на великі придбання. Вважається, що радості від таких покупок все одно не буде.
- Свататися - майбутній союз буде нещасний.
Це важливо
Крім того, 4 жовтня також останній день багатоденного свята - Воздвиження Хреста Господнього. У всіх храмах проходить спеціальна служба, читаються молитви і співаються християнські пісні.
Іменини сьогодні відзначають:
Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Олексій, Віктор, Євсевій, Назар, Розалія. Привітайте рідних і близьких з такими іменами!
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