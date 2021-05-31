Праздник 31 мая: что строго запрещено делать в последний день весны

31 мая в православной церкви чтят память святых отцов семи Вселенских соборов, на которые созывались предстоятели и представители всех Поместных Церквей, утверждались истины вероучения, устанавливались важные правила. В народе день считался удачным для избавления боли в спине, а девушкам свахи подыскивали женихов.
Что нельзя делать в этот день, какие приметы, обряды, традиции праздника, у кого сегодня именины - читайте ниже в нашем материале.
В этот день знахари лечили боли в спине с помощью специального заговора. Ее произносили над срезанной веточкой осины. Если сделать все правильно, о проблемах со спиной можно было забыть навеки.
Также последний день мая считали девичьим праздником. Сельские свахи подыскивали холостякам невест среди молодых незамужних девушек. Если познакомиться в этот день - отношения будут очень длительными.
На небе играют зарницы - погода скоро изменится.
Красное солнце - к ветреным дням.
Если солнечный круг в дымке или выглядит бледным, скоро начнутся дожди, прячется в облака - на следующий день жди непогоды.
Обильная роса предвещает очень жаркий июль.
Пар от земли идет - к дождю.
Именины 31 мая празднуют Давид, Исаак, Матрона, Павел, Семен, Фаина, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия.
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