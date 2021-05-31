Праздник 31 мая: что строго запрещено делать в последний день весны

Обряды и традиции этого дня

В этот день знахари лечили боли в спине с помощью специального заговора. Ее произносили над срезанной веточкой осины. Если сделать все правильно, о проблемах со спиной можно было забыть навеки.

Также последний день мая считали девичьим праздником. Сельские свахи подыскивали холостякам невест среди молодых незамужних девушек. Если познакомиться в этот день - отношения будут очень длительными.

Приметы 31 мая

На небе играют зарницы - погода скоро изменится.

Красное солнце - к ветреным дням.

Если солнечный круг в дымке или выглядит бледным, скоро начнутся дожди, прячется в облака - на следующий день жди непогоды.

Обильная роса предвещает очень жаркий июль.

Пар от земли идет - к дождю.

Что строго запрещено делать в этот праздник

Нельзя 31 мая начинать что-то новое, увольняться с работы или переходить на новую.

Также запрещено чинить обувь и одежду.

Нельзя сегодня стричь волосы и ногти.

Не рекомендуется совершать крупные покупки.

Запрещено выбрасывать остатки со стола, а также отказывать нуждающимся.

Нельзя рубить деревья.

Запрещено 31 мая ссориться - это может перерасти во вражду.

Именины 31 мая празднуют Давид, Исаак, Матрона, Павел, Семен, Фаина, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия.