Свято 31 травня: що суворо заборонено робити в останній день весни

Обряди і традиції цього дня

У цей день знахарі лікували болі в спині за допомогою спеціального замовляння. Її проговорювали над зрізаною гілочкою осики. Якщо зробити все правильно, про проблеми зі спиною можна було забути навіки.

Також останній день травня вважали дівочим святом. Сільські свахи підшукували холостякам наречених серед молодих незаміжніх дівчат. Якщо познайомитися в цей день - стосунки будуть дуже тривалими.

Прикмети 31 травня

На небі грають зірниці - погода скоро зміниться.

Червоне сонце - до вітряних днів.

Якщо сонячне коло в серпанку або виглядає блідим, скоро почнуться дощі, ховається в хмари - на наступний день чекай негоди.

Рясна роса віщує дуже жаркий липень.

Пар від землі йде - до дощу.

Що строго заборонено робити в це свято

Не можна 31 травня починати щось нове, звільнятися з роботи або переходити на нову.

Також заборонено лагодити взуття та одяг.

Не можна сьогодні стригти волосся і нігті.

Не рекомендується здійснювати великі покупки.

Заборонено викидати залишки зі столу, а також відмовляти нужденним.

Не можна рубати дерева.

Заборонено 31 травня сваритися - це може перерости у ворожнечу.

Іменини 31 травня святкують Давид, Ісаак, Матрона, Павло, Семен, Фаїна, Федот, Христина, Юлія, Андрій, Денис, Петро, Олександра, Клавдія.