Праздник 30 апреля: что категорически запрещено делать в Вальпургиеву ночь

Традиции и обряды этого дня

Зосиму считают в народе покровителем пчел, пчеловодства и бортничества. Ему молятся о том, чтобы собрать больше хорошего меда.

Из-за празднования Вальпургиевой ночи существует поверье, что сегодня открываются ворота в потусторонний мир, а ведьмы собираются ночью на свой шабаш. Поэтому нужно быть очень осторожным: не поднимать вещей под дверью и на перекрестках, не принимать подарков.

В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами. В эту ночь принято гадать на будущее.

Также в этот день собирали весенние травы. Считалось, что они обретают целительную силу.

Что нельзя делать

Надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности.

Ссориться, раздражаться, желать кому-то зла. Агрессивный человек в ночь на 1 мая может стать игрушкой в руках злых сил.

Приносить в дом сирень, особенно, где есть больной человек, потому что ее цветы дурманят больного своим запахом и зовут в другой мир.

Приметы на сегодня

Считается, что в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны.

Если выпить на рассвете колодезной воды, то здоровье будет крепким.

Если умыться утренней росой, то красота сохранится на весь год.

Если в этот день посеять петрушку и морковь, то они дадут хороший урожай.

Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют - оттуда урожай и будет.

Кто утро 30 апреля начнет с ложки меда, тот год здоровый будет.

Рожденные в этот праздник люди имеют сверхъестественные способности, особенно женщины.

В Вальпургиеву ночь души умерших выходят к людям.

Именины 30 апреля празднуют

Адриан, Акакий, Александр, Иван, Михаил, Потап, Семен, Теодор, Федор, Фома, Ян.

