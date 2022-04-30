Праздник 30 апреля: что категорически запрещено делать в Вальпургиеву ночь

30 апреля 2022 года в Украине отмечается День пограничника, в мире - Всемирный день ветеринара, Международный день джаза. Православная церковь чтит память Зосимы Соловецкого, в народе - Зосима, также когда-то ночь с 30 апреля на 1 мая называлась Вальпургиевой.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте далее в нашем материале Lite.
Зосиму считают в народе покровителем пчел, пчеловодства и бортничества. Ему молятся о том, чтобы собрать больше хорошего меда.
Из-за празднования Вальпургиевой ночи существует поверье, что сегодня открываются ворота в потусторонний мир, а ведьмы собираются ночью на свой шабаш. Поэтому нужно быть очень осторожным: не поднимать вещей под дверью и на перекрестках, не принимать подарков.
В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами. В эту ночь принято гадать на будущее.
Также в этот день собирали весенние травы. Считалось, что они обретают целительную силу.
Надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности.
Ссориться, раздражаться, желать кому-то зла. Агрессивный человек в ночь на 1 мая может стать игрушкой в руках злых сил.
Приносить в дом сирень, особенно, где есть больной человек, потому что ее цветы дурманят больного своим запахом и зовут в другой мир.
Адриан, Акакий, Александр, Иван, Михаил, Потап, Семен, Теодор, Федор, Фома, Ян.
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