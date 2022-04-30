Свято 30 квітня: що категорично заборонено робити у Вальпургієву ніч

30 квітня 2022 року в Україні відзначається День прикордонника, у світі - Всесвітній день ветеринара, Міжнародний день джазу. Православна церква шанує пам'ять Зосими Соловецького, в народі - Зосима, також колись ніч з 30 квітня на 1 травня називалася Вальпургієвою.
Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Зосиму вважають в народі покровителем бджіл, бджільництва і бортництва. Йому моляться про те, щоб зібрати більше хорошого меду.
Через святкування Вальпургієвої ночі існує повір'я, що сьогодні відкриваються ворота в потойбічний світ, а відьми збираються вночі на свій шабаш. Тому потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима і на перехрестях, не приймати подарунків.
У народі вірили, що саме в ніч на 1 травня відкривалися кордони між світами. У цю ніч прийнято ворожити на майбутнє.
Також в цей день збирали весняні трави. Вважалося, що вони знаходять цілющу силу..
Надягати речі чорного кольору, а також ті, в яких у людей відбувалися неприємності.
Сваритися, дратуватися, бажати комусь зла. Агресивна людина в ніч на 1 травня може стати іграшкою в руках злих сил.
Приносити в будинок бузок, особливо, де є хвора людина, тому що її квіти дурманять хворого своїм запахом і кличуть в інший світ.
Адріан, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян.
Раніше ми писали про Красну гірку. Що значить це свято, традиції та заборони.