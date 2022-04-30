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Праздник 30 апреля: что категорически запрещено делать в Вальпургиеву ночь

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 07:28
Праздник 30 апреля: что категорически запрещено делать в Вальпургиеву ночь Фото: праздник 30 апреля (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

30 апреля 2022 года в Украине отмечается День пограничника, в мире - Всемирный день ветеринара, Международный день джаза. Православная церковь чтит память Зосимы Соловецкого, в народе - Зосима, также когда-то ночь с 30 апреля на 1 мая называлась Вальпургиевой.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте далее в нашем материале Lite.

Традиции и обряды этого дня

Зосиму считают в народе покровителем пчел, пчеловодства и бортничества. Ему молятся о том, чтобы собрать больше хорошего меда.

Из-за празднования Вальпургиевой ночи существует поверье, что сегодня открываются ворота в потусторонний мир, а ведьмы собираются ночью на свой шабаш. Поэтому нужно быть очень осторожным: не поднимать вещей под дверью и на перекрестках, не принимать подарков.

В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами. В эту ночь принято гадать на будущее.

Также в этот день собирали весенние травы. Считалось, что они обретают целительную силу.

Что нельзя делать

Надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности.

Ссориться, раздражаться, желать кому-то зла. Агрессивный человек в ночь на 1 мая может стать игрушкой в руках злых сил.

Приносить в дом сирень, особенно, где есть больной человек, потому что ее цветы дурманят больного своим запахом и зовут в другой мир.

Приметы на сегодня

  • Считается, что в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны.
  • Если выпить на рассвете колодезной воды, то здоровье будет крепким.
  • Если умыться утренней росой, то красота сохранится на весь год.
  • Если в этот день посеять петрушку и морковь, то они дадут хороший урожай.
  • Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют - оттуда урожай и будет.
  • Кто утро 30 апреля начнет с ложки меда, тот год здоровый будет.
  • Рожденные в этот праздник люди имеют сверхъестественные способности, особенно женщины.
  • В Вальпургиеву ночь души умерших выходят к людям.

Именины 30 апреля празднуют

Адриан, Акакий, Александр, Иван, Михаил, Потап, Семен, Теодор, Федор, Фома, Ян.

Раньше мы писали о Красной горке. Что значит этот праздник, традиции и запреты.

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