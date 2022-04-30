Свято 30 квітня: що категорично заборонено робити у Вальпургієву ніч

30 квітня 2022 року в Україні відзначається День прикордонника, у світі - Всесвітній день ветеринара, Міжнародний день джазу. Православна церква шанує пам'ять Зосими Соловецького, в народі - Зосима, також колись ніч з 30 квітня на 1 травня називалася Вальпургієвою.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі Lite .

Традиції та обряди цього дня

Зосиму вважають в народі покровителем бджіл, бджільництва і бортництва. Йому моляться про те, щоб зібрати більше хорошого меду.

Через святкування Вальпургієвої ночі існує повір'я, що сьогодні відкриваються ворота в потойбічний світ, а відьми збираються вночі на свій шабаш. Тому потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима і на перехрестях, не приймати подарунків.

У народі вірили, що саме в ніч на 1 травня відкривалися кордони між світами. У цю ніч прийнято ворожити на майбутнє.

Також в цей день збирали весняні трави. Вважалося, що вони знаходять цілющу силу..

Що не можна робити

Надягати речі чорного кольору, а також ті, в яких у людей відбувалися неприємності.

Сваритися, дратуватися, бажати комусь зла. Агресивна людина в ніч на 1 травня може стати іграшкою в руках злих сил.

Приносити в будинок бузок, особливо, де є хвора людина, тому що її квіти дурманять хворого своїм запахом і кличуть в інший світ.

Прикмети на сьогодні

Вважається, що у Вальпургієву ніч сняться віщі сни.

Якщо випити на світанку колодязної води, то здоров'я буде міцним.

Якщо вмитися ранковою росою, то краса збережеться на весь рік.

Якщо в цей день посіяти петрушку і моркву, то вони дадуть хороший урожай.

Квітки яких рослин і дерев бджоли облюбують - звідти урожай і буде.

Хто ранок 30 Квітня почне з ложки меду, той рік здоровий буде.

Народжені в це свято люди мають надприродні здібності, особливо жінки.

У Вальпургієву ніч душі померлих виходять до людей.

Іменини 30 квітня святкують

Адріан, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян.

