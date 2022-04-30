Свято 30 квітня: що категорично заборонено робити у Вальпургієву ніч
30 квітня 2022 року в Україні відзначається День прикордонника, у світі - Всесвітній день ветеринара, Міжнародний день джазу. Православна церква шанує пам'ять Зосими Соловецького, в народі - Зосима, також колись ніч з 30 квітня на 1 травня називалася Вальпургієвою.
Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Традиції та обряди цього дня
Зосиму вважають в народі покровителем бджіл, бджільництва і бортництва. Йому моляться про те, щоб зібрати більше хорошого меду.
Через святкування Вальпургієвої ночі існує повір'я, що сьогодні відкриваються ворота в потойбічний світ, а відьми збираються вночі на свій шабаш. Тому потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима і на перехрестях, не приймати подарунків.
У народі вірили, що саме в ніч на 1 травня відкривалися кордони між світами. У цю ніч прийнято ворожити на майбутнє.
Також в цей день збирали весняні трави. Вважалося, що вони знаходять цілющу силу..
Що не можна робити
Надягати речі чорного кольору, а також ті, в яких у людей відбувалися неприємності.
Сваритися, дратуватися, бажати комусь зла. Агресивна людина в ніч на 1 травня може стати іграшкою в руках злих сил.
Приносити в будинок бузок, особливо, де є хвора людина, тому що її квіти дурманять хворого своїм запахом і кличуть в інший світ.
Прикмети на сьогодні
- Вважається, що у Вальпургієву ніч сняться віщі сни.
- Якщо випити на світанку колодязної води, то здоров'я буде міцним.
- Якщо вмитися ранковою росою, то краса збережеться на весь рік.
- Якщо в цей день посіяти петрушку і моркву, то вони дадуть хороший урожай.
- Квітки яких рослин і дерев бджоли облюбують - звідти урожай і буде.
- Хто ранок 30 Квітня почне з ложки меду, той рік здоровий буде.
- Народжені в це свято люди мають надприродні здібності, особливо жінки.
- У Вальпургієву ніч душі померлих виходять до людей.
Іменини 30 квітня святкують
Адріан, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян.
Раніше ми писали про Красну гірку. Що значить це свято, традиції та заборони.