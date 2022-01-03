Праздник 3 января: что нельзя делать, важные традиции и у кого день ангела

Традиции праздника, что нужно сделать

Ранее молодые девушки целый день сидели дома и мели полы, выметая оброненное когда-то зерно. Чем больше зернышек удастся намести, тем больше счастья будет. Найденные зернышки добавляли в выпечку в виде муки.

Если на порог сегодня положить серебряную ложку, то злой человек не сможет переступить его и войти в дом.

Наведите порядок в жилище, выбросьте все старые вещи. Так вы распрощаетесь с прошлым и откроете путь к счастливому будущему.

Навяжите сегодня красную, желательно шелковую нить на запястье, чтобы защититься от негатива.

Займитесь 3 января новым делом - оно будет успешным.

Проведите этот день с близкими. Считается, если 3 января провести в семейном кругу - семья будет жить в гармонии и станет крепче.

Приметы на Прокопа

На земле много снега - год будет плодородным.

Мороз и мало снега - летом будет много засушливых дней.

Какая погода 3 января, такой она будет в сентябре.

Если в этот день рассвет красный, значит, скоро начнется метель.

Считается, что сны в этот день вещие. Будьте осторожнее, если увидите плохое предзнаменование.

Что запрещено делать 3 января

Желать здоровья и счастья - все может получиться как раз наоборот.

Подглядывать и подслушивать - можно заболеть болезнью, связанной со слухом и зрением.

Громко разговаривать и кричать.

Давать обещания, которые не собираетесь исполнять.

Поднимать с земли вещи, поскольку это приведет к потерям.

День ангела сегодня отмечают: Михаил, Никита, Сергей, Ульяна, Юлия, Юлиана, Элеонора, Рустам.