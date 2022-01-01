Появился график выходных на Рождество 2022: сколько отдохнем и придется ли отрабатывать

На Рождество 2022 нас ждет дополнительная порция праздничных выходных. Отдыхать мы будем три дня подряд, но придется ли отрабатывать?

Об этом, а также обо всех праздниках первого месяца года - читайте ниже в нашем материале Styler .

После трехдневных новогодних выходных - 1, 2, 3 января - будут три рабочих дня, а затем 7, 8 и 9 января - снова выходные.

Поскольку Рождество в этом году в пятницу, никаких переносов и отработок не будет. Зато Сочельник, четверг 6 января, будет сокращенным на час рабочим днем.

В январе нас ждет 12 выходных и 19 рабочих дней.

Выходными станут: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Смотрите ниже календарь выходных и рабочих дней на январь 2022.

Коллаж РБК-Украина: Календарь на январь

Все праздники января 2022

1 января - Новый год; Всемирный день мира; Всемирный день семьи

6 января - Сочельник

7 января - Рождество Христово; Международный день программистов

9 января - Международный день хореографов

11 января - Международный день "спасибо"

13 января - Щедрый вечер

14 января - Старый Новый год

15 января - день рождения Википедии

19 января - Крещение Господне (Богоявление)

20 января - День Автономной Республики Крым

21 января - Международный день объятий

22 января - День Соборности и Свободы Украины

23 января - Всемирный день снега

25 января - Татьянин день (День студента)

26 января - Всемирный день таможни; День работники контрольно-ревизионной службы Украины; Всемирный день экологического образования

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

28 января - Международный день защиты персональных данных

29 января - День памяти героев Крут; День работники пожарной охраны

31 января - Международный день ювелира

В 2022 году нас ждет два переноса рабочих дней

Изменения в календаре нас ждут на 8 марта и День конституции, 28 июня, так как оба праздника выпадут на вторник.

Таким образом мы отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).