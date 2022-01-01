Появился график выходных на Рождество 2022: сколько отдохнем и придется ли отрабатывать
На Рождество 2022 нас ждет дополнительная порция праздничных выходных. Отдыхать мы будем три дня подряд, но придется ли отрабатывать?
Об этом, а также обо всех праздниках первого месяца года - читайте ниже в нашем материале Styler.
После трехдневных новогодних выходных - 1, 2, 3 января - будут три рабочих дня, а затем 7, 8 и 9 января - снова выходные.
Поскольку Рождество в этом году в пятницу, никаких переносов и отработок не будет. Зато Сочельник, четверг 6 января, будет сокращенным на час рабочим днем.
В январе нас ждет 12 выходных и 19 рабочих дней.
Выходными станут: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.
Смотрите ниже календарь выходных и рабочих дней на январь 2022.
Коллаж РБК-Украина: Календарь на январь
Все праздники января 2022
- 1 января - Новый год; Всемирный день мира; Всемирный день семьи
- 6 января - Сочельник
- 7 января - Рождество Христово; Международный день программистов
- 9 января - Международный день хореографов
- 11 января - Международный день "спасибо"
- 13 января - Щедрый вечер
- 14 января - Старый Новый год
- 15 января - день рождения Википедии
- 19 января - Крещение Господне (Богоявление)
- 20 января - День Автономной Республики Крым
- 21 января - Международный день объятий
- 22 января - День Соборности и Свободы Украины
- 23 января - Всемирный день снега
- 25 января - Татьянин день (День студента)
- 26 января - Всемирный день таможни; День работники контрольно-ревизионной службы Украины; Всемирный день экологического образования
- 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
- 28 января - Международный день защиты персональных данных
- 29 января - День памяти героев Крут; День работники пожарной охраны
- 31 января - Международный день ювелира
В 2022 году нас ждет два переноса рабочих дней
Изменения в календаре нас ждут на 8 марта и День конституции, 28 июня, так как оба праздника выпадут на вторник.
Таким образом мы отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).
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