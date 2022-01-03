Свято 3 січня: що не можна робити, важливі традиції і у кого день ангела

Традиції свята, що потрібно зробити

Раніше молоді дівчата цілий день сиділи вдома і мели підлогу, вимітаючи загублене колись зерно. Чим більше зерняток вдасться намести, тим більше щастя буде. Знайдені зернятка додавали у випічку у вигляді борошна.

Якщо на поріг сьогодні покласти срібну ложку, то зла людина не зможе переступити його і увійти в будинок.

Наведіть порядок в житлі, викиньте всі старі речі. Так ви розпрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях до щасливого майбутнього.

Нав'яжіть сьогодні червону, бажано шовкову нитку на зап'ясті, щоб захиститися від негативу.

Займіться 3 січня новою справою - вона буде успішною.

Проведіть цей день з близькими. Вважається, якщо 3 січня провести в сімейному колі - сім'я буде жити в гармонії і стане міцніше.

Прикмети на Прокопа

На землі багато снігу - рік буде родючим.

Мороз і мало снігу - влітку буде багато посушливих днів.

Яка погода 3 січня, такою вона буде у вересні.

Якщо в цей день світанок червоний, значить, скоро почнеться хуртовина.

Вважається, що сни в цей день віщі. Будьте обережніше, якщо побачите погану ознаку.

Що заборонено робити 3 січня

Бажати здоров'я і щастя - все може вийти якраз навпаки.

Підглядати і підслуховувати - можна захворіти хворобою, пов'язаною зі слухом і зором.

Голосно розмовляти і кричати.

Давати обіцянки, які не збираєтеся виконувати.

Піднімати з землі речі, оскільки це призведе до втрат.

День ангела сьогодні відзначають: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія, Юліана, Елеонора, Рустам.