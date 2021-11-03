Праздник 3 ноября: что важно сделать, а что строго запрещено

Важные традиции 3 ноября

Многие традиции и приметы на Илларионов день связаны с дорогой, поездками, путешествиями. 3 ноября путешественники опасались перекрестков - считалось, что в этой части дороги сосредотачивается зло.

Дороги издавна символизировали жизненный путь. Раньше верили, если вам перешли дорогу - это очень плохой знак - так у вас могут отобрать не только удачу, но и здоровье.

В путь в этот день старались не отправляться совсем, так как поездка будет очень проблемной.

Также с большой осторожностью нужно в этот день относится к найденным на дороге вещам - их лучше не подбирать, поскольку это может принести несчастье.

Этот день, как правило, посвящали рукоделию, которым занимались попутно беседуя по душам вечерами.

Приметы на Илларионов день

На деревьях еще есть листва - зима будет морозной.

Западный ветер принесет с собой осадки.

Если на Илариона выпал снег, значит на следующий год будет урожай хлеба.

Закат красный, а после него ясное звездное небо - нужно ждать мороз и ясную погоду.

Что нельзя делать 3 ноября

Отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Поднимать что угодно с дороги, особенно - с перекрестков.

Говорить плохие вещи о людях - это вернется к вам бумерангом.

Нецензурно выражаться, оскорблять, конфликтовать и негативно мыслить.

Отправляться на охоту - это может плохо закончиться.

Именины 3 ноября празднуют:

Александр, Анатолий, Алексей, Владимир, Егор, Иван и Илларион, а также Аза и Пелагея.