Праздник 3 ноября: что важно сделать, а что строго запрещено

3 ноября 2021 года согласно православной традиции почитается память сразу двух святых с именем Илларион. Первый, Илларион Великий, жил в Палестине, а второй - на наших землях в пятнадцатом веке. Немудрено, что в народе этот праздник называется просто - Илларионов день. Он имеет свои обычаи и традиции.
Про все приметы, запреты, обряды и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.
Многие традиции и приметы на Илларионов день связаны с дорогой, поездками, путешествиями. 3 ноября путешественники опасались перекрестков - считалось, что в этой части дороги сосредотачивается зло.
Дороги издавна символизировали жизненный путь. Раньше верили, если вам перешли дорогу - это очень плохой знак - так у вас могут отобрать не только удачу, но и здоровье.
В путь в этот день старались не отправляться совсем, так как поездка будет очень проблемной.
Также с большой осторожностью нужно в этот день относится к найденным на дороге вещам - их лучше не подбирать, поскольку это может принести несчастье.
Этот день, как правило, посвящали рукоделию, которым занимались попутно беседуя по душам вечерами.
Александр, Анатолий, Алексей, Владимир, Егор, Иван и Илларион, а также Аза и Пелагея.
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