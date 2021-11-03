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Свято 3 листопада: що важливо зробити, а що суворо заборонено

Автор: Світлана Мащенко

3 листопада 2021 року згідно православної традиції вшановується пам'ять відразу двох святих з ім'ям Іларіон. Перший, Іларіон Великий, жив у Палестині, а другий - на наших землях у п'ятнадцятому столітті. Не дивно, що в народі це свято називається просто - Іларіонів день. Він має свої звичаї і традиції.

Про всі прикмети, заборони, обряди і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції 3 листопада

Багато традицій і прикмет на Іларіонів день пов'язані з дорогою, поїздками, подорожами. 3 листопада мандрівники побоювалися перехресть - вважалося, що в цій частині дороги зосереджується зло.

Дороги здавна символізували життєвий шлях. Раніше вірили, якщо вам перейшли дорогу - це дуже поганий знак - так у вас можуть відібрати не тільки удачу, але і здоров'я.

В дорогу в цей день намагалися не вирушати зовсім, так як поїздка буде дуже проблемною.

Також з великою обережністю потрібно в цей день відноситься до знайдених на дорозі речей - їх краще не підбирати, бо це може принести нещастя.

Цей день, як правило, присвячували рукоділлю, яким займалися попутно розмовляючи по душах вечорами.

Прикмети на Іларіонів день

  • На деревах ще є листя - зима буде морозною.
  • Західний вітер принесе з собою опади.
  • Якщо на Іларіона випав сніг, значить на наступний рік буде урожай хліба.
  • Захід сонця червоний, а після нього ясне зоряне небо - потрібно чекати мороз і ясну погоду.

Що не можна робити 3 листопада

  • Вирушати в подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.
  • Піднімати що завгодно з дороги, особливо - з перехресть.
  • Говорити погані речі про людей - це повернеться до вас бумерангом.
  • Нецензурно висловлюватися, ображати, конфліктувати і негативно мислити.
  • Вирушати на полювання - це може погано закінчитися.

Іменини 3 листопада святкують:

Олександр, Анатолій, Олексій, Володимир, Єгор, Іван та Іларіон, а також Аза і Пелагея.

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