Свято 3 листопада: що важливо зробити, а що суворо заборонено

3 листопада 2021 року згідно православної традиції вшановується пам'ять відразу двох святих з ім'ям Іларіон. Перший, Іларіон Великий, жив у Палестині, а другий - на наших землях у п'ятнадцятому столітті. Не дивно, що в народі це свято називається просто - Іларіонів день. Він має свої звичаї і традиції.
Про всі прикмети, заборони, обряди і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Багато традицій і прикмет на Іларіонів день пов'язані з дорогою, поїздками, подорожами. 3 листопада мандрівники побоювалися перехресть - вважалося, що в цій частині дороги зосереджується зло.
Дороги здавна символізували життєвий шлях. Раніше вірили, якщо вам перейшли дорогу - це дуже поганий знак - так у вас можуть відібрати не тільки удачу, але і здоров'я.
В дорогу в цей день намагалися не вирушати зовсім, так як поїздка буде дуже проблемною.
Також з великою обережністю потрібно в цей день відноситься до знайдених на дорозі речей - їх краще не підбирати, бо це може принести нещастя.
Цей день, як правило, присвячували рукоділлю, яким займалися попутно розмовляючи по душах вечорами.
Олександр, Анатолій, Олексій, Володимир, Єгор, Іван та Іларіон, а також Аза і Пелагея.
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