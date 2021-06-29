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Праздник 29 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник

Автор: Styler

29 июня в народе называется Тихон Тихий. В православной церкви чтится день памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского и преподобного Моисея Оптинского.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

В этот день Тихону молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли. Еще с 29 июня завершаются все посевные работы.

Согласно этому обычаю, тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином.

Приметы этого дня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

  • вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути – к солнечным дням;
  • папоротник свернул листья с самого утра - следующий день будет очень жарким;
  • у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки - скоро будет ненастье.

Что сегодня нельзя делать

  • В этот день не нужно ничего сеять, оно просто не вырастет и не даст плодов.
  • Не предпринимайте ничего важного, перенесите помолвку и свадьбу.
  • Не желательно знакомиться в этот день.
  • Есть большая вероятность конфликтов, поэтому день лучше переждать и не нарываться на неприятности.
  • Также будьте осторожнее, потому что есть вероятность аварий, краж и потерь.

Именины 29 июня у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.

Напомним, что ранее мы писали, про дату, традиции, приметы и запреты самого мистического для украинцев праздника - Ивана Купала.

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