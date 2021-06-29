Праздник 29 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник

29 июня в народе называется Тихон Тихий. В православной церкви чтится день памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского и преподобного Моисея Оптинского.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.
В этот день Тихону молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли. Еще с 29 июня завершаются все посевные работы.
Согласно этому обычаю, тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
Именины 29 июня у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.
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