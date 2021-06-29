Свято 29 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник

29 червня в народі називається Тихон Тихий. У православній церкві вшановується день пам'яті преподобного Тихона Мединського, Калузького і преподобного Мойсея Оптинського.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день Тихону моляться ті, хто потребує заспокоєння, чимось переляканий, схвильований або хто страждає від зубного болю. Ще з 29 червня завершуються всі посівні роботи.
Згідно з цим звичаєм, тих, хто працював у полі, збирали за великим столом і пригощали всілякими смаколиками та вином.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
Іменини 29 червня у Євтропія, Петра, Михайла, Єфрема, Костянтина і Тигрія. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.
Нагадаємо, що раніше ми писали, про дату, традиції, прикмети і заборони наймістичнішого для українців свята-Івана Купала.