Праздник 26 марта: что сегодня нельзя делать, важные традиции, у кого день ангела

26 марта 2022 года празднуется День Национальной гвардии Украины, а в мире - Фиолетовый день, посвященный эпилепсии и поддержке пациентов с этим заболеванием. Православная церковь чтит память Никифора-исповедника, а в народе этот день называли просто - Никифоров день.

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite .

Традиции этого дня

Раньше в этот день было заведено ходить на рыбалку. Ведь считалось, что в Никифоров день отлично судак клюет, язь, окунь, плотва и щука. Если гуси плещутся в воде, то и клев будет хорошим.

Не ходили наши предки в этот день в лес, потому что считалось, что как раз просыпается медведь. Его наши предки считали человеком-оборотнем.

На Никифора нужно с уважением относиться к растениям. Если в этот день срубить дерево, то можно накликать беду.

Принято ухаживать за садом, сажать молодые яблони и абрикосы. Если сада нет, можно работать с комнатными растениями.

Сегодня нужно искупаться в родниковой воде. Потому что она, по поверью, обладает сильной целебной силой и может излечить от любых недугов.

Народные приметы на Никифора

Если березы обильно "плачут соком", то это говорит о холодной погоде летом и дождях.

Солнечный и сухой день до богатого урожая, а туман - к частым дождям летом.

Гуси плещутся в воде - скоро придет потепление.

Северный ветер и ранняя гроза - к холодной весне. Если во время грозы веет южный ветер, весна теплой будет.

Сны с 25 на 26 марта безопасны, но лучше о них никому не рассказывать.

Что нельзя делать 26 марта

Ходить без необходимости в лес.

Наносить вред растениям и деревьям, иначе навлечешь несчастье себе и близким людям.

Недобрый знак - пораниться или порезаться на Никифора.

День ангела празднуют: Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Феликс, Лариса, Николай, Михаил и Григорий.

Что важного произошло в этот день

1826 - Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1845 - в США запатентован медицинский пластырь.

1904 - завершено строительство и сдана в эксплуатацию новое здание Львовского ж/д вокзала.

1917 - в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский. Его приветствовали поднятым сине-желтым флагом.

1920 - Латвия признала независимость Украинской Народной Республики и ее правительство.

1995 - в первых семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах.

2008 - впервые в Новой Шотландии, Канада состоялась акция в поддержку больных эпилепсией, которая получила название - Фиолетовый день.