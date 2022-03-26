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Свято 26 березня: що сьогодні не можна робити, важливі традиції, у кого день ангела

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Субота 26 березня 2022 06:00
Свято 26 березня: що сьогодні не можна робити, важливі традиції, у кого день ангела Фото: Яке свято 26 березня (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

26 березня 2022 року святкується День Національної гвардії України, а у світі - Фіолетовий день, присвячений епілепсії та підтримці пацієнтів з цим захворюванням. Православна церква вшановує пам'ять Никифора-сповідника, а в народі цей день називали просто - Никифора.

Що можна і не можна робити в цей день, які традиції, у кого день ангела і які важливі події сталися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Традиції цього дня

Раніше в цей день було заведено ходити на риболовлю. Адже вважалося, що в Нікіфоров день відмінно судак клює, язь, окунь, плотва та щука. Якщо гуси хлюпаються у воді, то і кльов буде хорошим.

Не ходили наші предки в цей день у ліс, бо вважалося, що як раз прокидається ведмідь. Його наші предки вважали людиною-перевертнем.

На Никифора потрібно з повагою ставитися до рослин. Якщо в цей день зрубати дерево, то можна накликати біду.

Заведено доглядати за садом, садити молоді яблуні та абрикоси. Якщо саду немає, можна працювати з кімнатними рослинами.

Сьогодні потрібно скупатися в джерельній воді. Тому що вона, за повір'ям, має сильну цілющу силою і може вилікувати від будь-яких недугів.

Народні прикмети на Никифора

  • Якщо берези рясно "плачуть соком", то це говорить про холодну погоду влітку та дощі.
  • Сонячний і сухий день до богатого врожаю, а туман - до частих дощів влітку.
  • Гуси хлюпаються у воді - скоро прийде потепління.
  • Північний вітер і рання гроза - до холодної весни. Якщо під час грози віє південний вітер, весна теплою буде.

Сни з 25 на 26 березня безпечні, але краще про них нікому не розповідати.

Що не можна робити 26 березня

  • Ходити без необхідності в ліс.
  • Наносити шкоду рослинам і деревам, інакше накликаєш нещастя собі і близьким людям.
  • Недобрий знак - поранитися або порізатися на Никифора.

День ангела святкують: Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса, Микола, Михайло та Григорій.

Що важливого сталося в цей день

1826 - Шуберт дав свій єдиний публічний концерт.

1845 - у США запатентований медичний пластир.

1904 - завершене будівництво та здана в експлуатацію нова будівля Львівського залізничного вокзалу.

1917 - до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський. Його вітали піднятим синьо-жовтим прапором.

1920 - Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки та її уряд.

1995 - у перших семи країнах ЄС вступили в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах.

2008 - вперше в Новій Шотландії, Канада відбулась акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву - Фіолетовий день.

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