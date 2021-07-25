Праздник 25 июля: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник

25 июля 2021 года согласно православному календарю почитают память мучеников Илария и Прокла, которые пострадали за свою веру. В народе праздник называется Проклов день, Прокла Плакальщика, он имеет свои интересные обычаи и обряды, в частности, связанные с росой.
Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.
25 июля считалось, что роса обретает полезные свойства. Ею нужно умываться, поскольку она помогает улучшить зрение, дает душевный покой, лечит от бессонницы. Также верили, что роса на Прокла может смыть сглаз и порчу.
Молодые девушки умывались росой, чтобы сохранить молодость и красоту надолго. А беременные женщины пили ее, чтобы роды были легкими. Детей обтирали росой, чтобы защитить от злых сил.
В этот день особую силу приобретали травы, которые принято было собирать на лугах и в лесах.
Кроме того считается, что этот день отлично подходит для налаживания контактов и различных переговоров.
По этому дню судили, какой будет осень. Солнечный день предвещал теплый сезон, а дождь 25 июля, соответственно, дождливую осень. Холодный день предвещал раннюю и суровую зиму.
Михаил, Прокл, Арсений, Вероника, Симон, Мария, Иван и Гавриил.
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