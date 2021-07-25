Свято 25 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

Традиції Проклова дня, що потрібно зробити

25 липня вважалося, що роса має корисні властивості. Нею потрібно вмиватися, оскільки вона допомагає поліпшити зір, дає душевний спокій, лікує від безсоння. Також вірили, що роса на Прокла може змити пристріт і наврок.

Молоді дівчата вмивалися росою, щоб зберегти молодість і красу надовго. А вагітні жінки пили її, щоб пологи були легкими. Дітей обтирали росою, аби захистити від злих сил.

У цей день особливої сили набували трави, які прийнято було збирати на луках і в лісах.

Крім того вважається, що цей день відмінно підходить для налагодження контактів і різних переговорів.

Що заборонено робити в Проклів день

Займатися важкою працею, ремонтом, прибиранням, шиттям.

Лаятися, лихословити, бажати людям зла. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійною силою.

Вживати солодощі.

Їсти їжу, яку приготували сторонні - можете отримати з їжею їх проблеми.

Позичати гроші.

Головні прикмети 25 липня

По цьому дню судили, якою буде осінь. Сонячний день віщував теплий сезон, а дощ 25 липня, відповідно, дощову осінь. Холодний день віщував ранню і сувору зиму.

Гриби з'явилися в лісі - чекай похолодання.

Листя на верхівках стали жовтими - осінь прийде рано.

Немає роси - чекай негоду; велика роса - рік буде щасливим.

Нічна роса не просихає - до грози.

Туман над лісом - до дощу.

День ангела сьогодні відзначають:

Михайло, Прокл, Арсеній, Вероніка, Симон, Марія, Іван і Гавриїл.