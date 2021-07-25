RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Свято 25 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

Автор: Світлана Мащенко

25 липня 2021 року згідно з православним календарем шанують пам'ять мучеників Іларія і Прокла, які постраждали за свою віру. У народі свято називається Проклів день, Прокла Плакальника, він має свої цікаві звичаї та обряди, зокрема, пов'язані з росою.

Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.

Традиції Проклова дня, що потрібно зробити

25 липня вважалося, що роса має корисні властивості. Нею потрібно вмиватися, оскільки вона допомагає поліпшити зір, дає душевний спокій, лікує від безсоння. Також вірили, що роса на Прокла може змити пристріт і наврок.

Молоді дівчата вмивалися росою, щоб зберегти молодість і красу надовго. А вагітні жінки пили її, щоб пологи були легкими. Дітей обтирали росою, аби захистити від злих сил.

У цей день особливої сили набували трави, які прийнято було збирати на луках і в лісах.

Крім того вважається, що цей день відмінно підходить для налагодження контактів і різних переговорів.

Що заборонено робити в Проклів день

  • Займатися важкою працею, ремонтом, прибиранням, шиттям.
  • Лаятися, лихословити, бажати людям зла. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійною силою.
  • Вживати солодощі.
  • Їсти їжу, яку приготували сторонні - можете отримати з їжею їх проблеми.
  • Позичати гроші.

Головні прикмети 25 липня

По цьому дню судили, якою буде осінь. Сонячний день віщував теплий сезон, а дощ 25 липня, відповідно, дощову осінь. Холодний день віщував ранню і сувору зиму.

  • Гриби з'явилися в лісі - чекай похолодання.
  • Листя на верхівках стали жовтими - осінь прийде рано.
  • Немає роси - чекай негоду; велика роса - рік буде щасливим.
  • Нічна роса не просихає - до грози.
  • Туман над лісом - до дощу.

День ангела сьогодні відзначають:

Михайло, Прокл, Арсеній, Вероніка, Симон, Марія, Іван і Гавриїл.

Раніше ми писали, коли будемо відзначати Ільїн день, і що обов'язково потрібно зробити до свята.

Також нещодавно з'явився календар вихідних, робочих і святкових днів на серпень 2021.

Читайте LITE в Google News
Праздники