Праздник 24 октября: что запрещено, а что нужно сделать обязательно

24 октября 2021 года согласно церковной православной традиции чтят память святого Филиппа. Народные названия этого особенного дня - Филипп, Филиппов день.
Что можно и нельзя делать, важные традиции, приметы и обычаи - читайте ниже в материале Lite.
Считается, что в этот день гуляют духи природы и стихии, поэтому нужно быть осторожнее на природе.
Интересный обычай этого дня - подержите своего любимого человека сначала за левую, а потом за правую руку перед выходом из дому - его ждет удача.
Незамужние девушки ходили в церковь просить о суженом, так как после Филиппова дня уже нельзя было выходить замуж.
Если мальчика, родившегося 24 октября, назвать Филиппом, он проживет долгую и счастливую жизнь.
Зинаида, Филипп, Антон, Мартин, Анатолий, Александр, Иосиф, Лев, Макар.
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