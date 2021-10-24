Праздник 24 октября: что запрещено, а что нужно сделать обязательно

Традиции сегодняшнего праздника

Считается, что в этот день гуляют духи природы и стихии, поэтому нужно быть осторожнее на природе.

Интересный обычай этого дня - подержите своего любимого человека сначала за левую, а потом за правую руку перед выходом из дому - его ждет удача.

Незамужние девушки ходили в церковь просить о суженом, так как после Филиппова дня уже нельзя было выходить замуж.

Что нельзя делать на Филиппа

Лениться - везение от вас отвернётся.

Одалживать что-либо - деньги, вещи, продукты.

Стирать одежду - сделайте это накануне.

Оставлять дом неубранным - бардак сулит вам финансовые проблемы.

Переедать - употреблять нужно столько пищи, сколько организму требуется для нормальной работы.

Важные приметы 24 октября

Выпал снег и не тает - следующий год будет урожайным

Луна скрылась за бледной дымкой - жди снега.

Северный ветер предвещает похолодание.

Сильный листопад - год будет тяжелым с переменчивой погодой.

Опустился туман - жди оттепели.

Если мальчика, родившегося 24 октября, назвать Филиппом, он проживет долгую и счастливую жизнь.

День ангела в этот день у людей с такими именами:

Зинаида, Филипп, Антон, Мартин, Анатолий, Александр, Иосиф, Лев, Макар.