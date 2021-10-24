Свято 24 жовтня: що заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

24 жовтня 2021 року згідно з церковною православною традицією вшановують пам'ять святого Пилипа. Народні назви цього особливого дня - Пилип, Філіп, Філіппов день.
Що можна і не можна робити, важливі традиції, прикмети і звичаї - читайте нижче в матеріалі Lite.
Вважається, що в цей день гуляють духи природи і стихії, тому потрібно бути обережніше на природі.
Цікавий звичай цього дня - потримайте свою кохану людину спочатку за ліву, а потім за праву руку перед виходом з дому - його чекає удача.
Незаміжні дівчата ходили до церкви просити про судженого, так як після Філіппова дня вже не можна було виходити заміж.
Якщо хлопчика, який народився 24 жовтня, назвати Філіпом, він проживе довге і щасливе життя.
Зінаїда, Філіп, Антон, Мартін, Анатолій, Олександр, Йосип, Лев, Макар.
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