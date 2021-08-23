Праздник 23 августа: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

23 августа 2021 по православному календарю почитается память святого Лаврентия Римского. В народе праздник так и называют - Лаврентьевым днем. Ему принято молиться о защите от болезней и сглаза.
Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
В этот день принято предугадывать погоду, созерцая воду в реках и озерах. Если поверхность водоема спокойная, ожидается безветренная осень, а зимой не будет метелей и вьюг.
Выпавшая в этот день роса считается целебной. А вода из родников дает силу, красоту и здоровье. Некогда девушки с самого утра шли к роднику, чтобы умыться чистой водой.
Сильная жара или сильные дожди предвещали такую же погоду на осень. Эти же приметы предсказывали рыбакам хороший улов в конце лета - начале осени.
Вечерняя заря с красноватым оттенком и такого же цвета заходящее солнце - ночью жди грозы.
Гром и прохладная погода сегодня означает, что такая погода затянется надолго.
Если сорняки летом растут особенно высокие - зима будет снежной.
Сновидения, приснившиеся в эту ночь, сбудутся в течение двенадцати лет.
23 августа все еще длится Успенский пост (14-27 августа), поэтому есть мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию нельзя. Также как и пить алкоголь, шуметь, гулять и громко веселиться.
Афанасия, Вячеслава, Лаврентия, Романа, Савва, а также Розу.
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