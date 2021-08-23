Свято 23 серпня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

Традиції 23 серпня

У цей день прийнято передбачати погоду, споглядаючи воду в річках і озерах. Якщо поверхня водойми спокійна, очікується безвітряна осінь, а взимку не буде хуртовин.

Випала в цей день роса вважається цілющою. А вода з джерел дає силу, красу і здоров'я. Колись дівчата з самого ранку йшли до джерела, щоб вмитися чистою водою.

Важливі прикмети на Лаврентія

Сильна спека або сильні дощі віщували таку ж погоду на осінь. Ці ж прикмети пророкували рибалкам хороший улов в кінці літа - початку осені.

Вечірня зоря з червонуватим відтінком і такого ж кольору призахідне сонце - вночі чекай грози.

Грім і прохолодна погода сьогодні означає, що така погода затягнеться надовго.

Якщо бур'яни влітку ростуть особливо високі - зима буде сніжною.

Сновидіння, що приснилися в цю ніч, збудуться протягом дванадцяти років.

Що не можна робити на Лаврентія

Замітати в будинку, щоб не накликати біду.

Давати в борг - це до безгрошів'я і труднощів.

Братися за спиці і голки. Того, хто буде в цю неділю шити або в'язати, спіткає невдача.

23 серпня все ще триває Успенський піст (14-27 серпня), тому їсти м'ясо, рибу, яйця, молочну продукцію не можна. Також як і пити алкоголь, шуміти, гуляти і голосно веселитися.

З днем ангела сьогодні слід привітати:

Афанасія, В'ячеслава, Лаврентія, Романа, Сава, а також Розу.