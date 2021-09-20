Праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день

Важные традиции 20 сентября

Раньше с этого дня начинали убирать лук на полях и огородах. Овощ несли на продажу на базары, плели из него косы и подвешивали к потолку для дальнейшего хранения.

По луковицам определяли погоду на будущую зиму. Если шелухи много - она будет морозной. Сжигать шелуху в этот день было запрещено. Также нельзя было готовить лук, пока весь урожай не будет собран.

Ожерелья из лука подвешивали в комнате, где спали дети, чтобы защитить их от болезней, а также для крепкого сна.

После того как урожай собрался, луковицу нужно было обязательно попробовать каждому члену семьи. Считалось, что это поможет укрепить здоровье и защитить от болезней в сезон холодов.

Что нельзя делать в Луков день

Дарить куклы маленьким девочкам. Считалось, что такой подарок 20 сентября может привести к бесплодию в будущем.

Признаваться в любви, свататься. Такие отношения быстротечны, а брак будет недолговечен.

Проводить любые финансовые сделки. На Луков день неприятности могут постигнуть тех, кто решится взять в долг либо одолжить деньги.

Избегать блюд с луком. Чем больше овоща вы съедите - тем здоровее, крепче и счастливее будете в следующем году.

Главные приметы этого дня

20 сентября на луковицах много шелухи - зима будет с сильными морозами.

В небе плывут белые облака - жди ненастья уже скоро.

Если в дом вечером зайдет в гости мужчина, то принесет с собой защиту для всех домочадцев от болезней на целый год.

Журавли летят высоко - к холодной осени

Черные облака обещают дожди и похолодание.

Кошки и собаки весь день прячутся в тепло - к проливным дождям.

День ангела 20 сентября отмечают:

Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.