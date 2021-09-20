Свято 20 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день

Важливі традиції 20 вересня

Раніше з цього дня починали прибирати цибулю на полях і городах. Овоч несли на продаж на базари, плели з нього коси і підвішували до стелі для подальшого зберігання.

По цибулинах визначали погоду на майбутню зиму. Якщо лушпиння багато - вона буде морозною. Спалювати лушпиння в цей день було заборонено. Також не можна було готувати цибулю, поки весь урожай не буде зібраний.

Намисто з цибулі підвішували в кімнаті, де спали діти, щоб захистити їх від хвороб, а також для міцного сну.

Після того як урожай зібрався, цибулину потрібно було обов'язково спробувати кожному члену сім'ї. Вважалося, що це допоможе зміцнити здоров'я і захистити від хвороб в сезон холодів.

Що не можна робити в Луків день

Дарувати ляльки маленьким дівчаткам. Вважалося, що такий подарунок 20 вересня може призвести до безпліддя в майбутньому.

Зізнаватися в коханні, свататися. Такі відносини швидкоплинні, а шлюб буде недовговічний.

Проводити будь-які фінансові угоди. На Луків день неприємності можуть настигнути тих, хто зважиться взяти в борг або позичити гроші.

Уникати страв з цибулею. Чим більше овоча ви з'їсте - тим здоровіше, міцніше і щасливіше будете в наступному році.

Головні прикмети цього дня

20 вересня на цибулинах багато лушпиння - зима буде з сильними морозами.

У небі пливуть білі хмари - чекай негоди вже скоро.

Якщо в будинок ввечері зайде в гості чоловік, то принесе з собою захист для всіх домочадців від хвороб на цілий рік.

Журавлі летять високо - до холодної осені

Чорні хмари обіцяють дощі і похолодання.

Кішки і собаки весь день ховаються в тепло - до проливних дощів.

День ангела 20 вересня відзначають:

Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Петро, Степан.