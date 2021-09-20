Праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день
20 сентября 2021 года в церкви почитается память преподобного Луки Глубокоречинского. В народе этот особенный день принято назвать Лука, Луков день.
Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, запреты и традиции - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции 20 сентября
Раньше с этого дня начинали убирать лук на полях и огородах. Овощ несли на продажу на базары, плели из него косы и подвешивали к потолку для дальнейшего хранения.
По луковицам определяли погоду на будущую зиму. Если шелухи много - она будет морозной. Сжигать шелуху в этот день было запрещено. Также нельзя было готовить лук, пока весь урожай не будет собран.
Ожерелья из лука подвешивали в комнате, где спали дети, чтобы защитить их от болезней, а также для крепкого сна.
После того как урожай собрался, луковицу нужно было обязательно попробовать каждому члену семьи. Считалось, что это поможет укрепить здоровье и защитить от болезней в сезон холодов.
Что нельзя делать в Луков день
Дарить куклы маленьким девочкам. Считалось, что такой подарок 20 сентября может привести к бесплодию в будущем.
Признаваться в любви, свататься. Такие отношения быстротечны, а брак будет недолговечен.
Проводить любые финансовые сделки. На Луков день неприятности могут постигнуть тех, кто решится взять в долг либо одолжить деньги.
Избегать блюд с луком. Чем больше овоща вы съедите - тем здоровее, крепче и счастливее будете в следующем году.
Главные приметы этого дня
- 20 сентября на луковицах много шелухи - зима будет с сильными морозами.
- В небе плывут белые облака - жди ненастья уже скоро.
- Если в дом вечером зайдет в гости мужчина, то принесет с собой защиту для всех домочадцев от болезней на целый год.
- Журавли летят высоко - к холодной осени
- Черные облака обещают дожди и похолодание.
- Кошки и собаки весь день прячутся в тепло - к проливным дождям.
День ангела 20 сентября отмечают:
Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.
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