Свято 20 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день
20 вересня 2021 року в церкві вшановується пам'ять преподобного Луки Глубокоречінського. У народі цей особливий день заведено назвати Лука, Луків день.
Що можна і не можна робити на свято, важливі прикмети, заборони і традиції - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції 20 вересня
Раніше з цього дня починали прибирати цибулю на полях і городах. Овоч несли на продаж на базари, плели з нього коси і підвішували до стелі для подальшого зберігання.
По цибулинах визначали погоду на майбутню зиму. Якщо лушпиння багато - вона буде морозною. Спалювати лушпиння в цей день було заборонено. Також не можна було готувати цибулю, поки весь урожай не буде зібраний.
Намисто з цибулі підвішували в кімнаті, де спали діти, щоб захистити їх від хвороб, а також для міцного сну.
Після того як урожай зібрався, цибулину потрібно було обов'язково спробувати кожному члену сім'ї. Вважалося, що це допоможе зміцнити здоров'я і захистити від хвороб в сезон холодів.
Що не можна робити в Луків день
Дарувати ляльки маленьким дівчаткам. Вважалося, що такий подарунок 20 вересня може призвести до безпліддя в майбутньому.
Зізнаватися в коханні, свататися. Такі відносини швидкоплинні, а шлюб буде недовговічний.
Проводити будь-які фінансові угоди. На Луків день неприємності можуть настигнути тих, хто зважиться взяти в борг або позичити гроші.
Уникати страв з цибулею. Чим більше овоча ви з'їсте - тим здоровіше, міцніше і щасливіше будете в наступному році.
Головні прикмети цього дня
- 20 вересня на цибулинах багато лушпиння - зима буде з сильними морозами.
- У небі пливуть білі хмари - чекай негоди вже скоро.
- Якщо в будинок ввечері зайде в гості чоловік, то принесе з собою захист для всіх домочадців від хвороб на цілий рік.
- Журавлі летять високо - до холодної осені
- Чорні хмари обіцяють дощі і похолодання.
- Кішки і собаки весь день ховаються в тепло - до проливних дощів.
День ангела 20 вересня відзначають:
Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Петро, Степан.
Раніше ми писали, що суворо заборонено робити в Різдво Пресвятої Богородиці.
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