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Праздник 2 января: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно

Автор: Светлана Мащенко

2 января 2021 года по православному церковному календарю почитается память священномученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова, также святого праведного Иоанна Кронштадтского, кроме того этот день приурочен иконе Божией Матери "Спасительница утопающих". В народе праздник называют Игнатьев день, и он имеет свои особенные традиции.

Что можно и нельзя делать на Игнатия, кого нужно поздравить – читайте ниже в нашем материале Lite.

Традиции праздника, что нужно сделать

В этот день в церквях молились об охране жилища, а в доме принято было наводить порядок. Ведь скоро Рождество, подготовке к которому нужно посвятить 2 января. Генеральная уборка, мелкий ремонт, заготовка продуктов – то, чем можно занять себя в Игнатьев день.

Также можно разучивать колядки, шить карнавальные костюмы, а также устраивать предрождественские вечеринки, на которых можно изготавливать домашние украшения.

Будущие участники рождественских гуляний распределяли между собой роли для вертепного действа, готовили звезду и костюмы, учили тексты и песни.

В селах люди резали свиней на Игнатия, чтобы заготовиться мясом на Рождество и последующие щедрые дни, когда разрешено есть мясо.

Еще этот день называли яблочным, и с деревьев принято было сбивать снег.

Что нельзя делать 2 января

  • Стирать, купаться – можно смыть счастье и удачу.
  • Сквернословить, ругаться, плохо думать о других людях.
  • Впускать в дом старых, немощных и бедных – могут начаться болезни и завестись бедность.
  • Одалживать что-либо – это к бедности.
  • Обижать родственников, особенно родителей.

Также не рекомендуется без надобности выходить на улицу, чтобы не заболеть.

Приметы на Игнатьев день

  • Снег или дождь предвещает добрый урожай.
  • Звездное небо также говорит, что следующий год будет урожайным
  • Громко щебечут синицы – идут затяжные холода.
  • Погода на Игнатия предсказывает, каким будет август.
  • Человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье.

День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Игнат, Даниил, Иван, Георгий, Юрий, Рудольф, Алла.

Обязательно поздравьте родных и близких, которых так зовут!

Ранее мы писали про все церковные праздники, которые мы будем отмечать в январе 2022.

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