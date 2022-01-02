Праздник 2 января: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно

2 января 2021 года по православному церковному календарю почитается память священномученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова, также святого праведного Иоанна Кронштадтского, кроме того этот день приурочен иконе Божией Матери "Спасительница утопающих". В народе праздник называют Игнатьев день, и он имеет свои особенные традиции.
Что можно и нельзя делать на Игнатия, кого нужно поздравить – читайте ниже в нашем материале Lite.
В этот день в церквях молились об охране жилища, а в доме принято было наводить порядок. Ведь скоро Рождество, подготовке к которому нужно посвятить 2 января. Генеральная уборка, мелкий ремонт, заготовка продуктов – то, чем можно занять себя в Игнатьев день.
Также можно разучивать колядки, шить карнавальные костюмы, а также устраивать предрождественские вечеринки, на которых можно изготавливать домашние украшения.
Будущие участники рождественских гуляний распределяли между собой роли для вертепного действа, готовили звезду и костюмы, учили тексты и песни.
В селах люди резали свиней на Игнатия, чтобы заготовиться мясом на Рождество и последующие щедрые дни, когда разрешено есть мясо.
Еще этот день называли яблочным, и с деревьев принято было сбивать снег.
Также не рекомендуется без надобности выходить на улицу, чтобы не заболеть.
День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Игнат, Даниил, Иван, Георгий, Юрий, Рудольф, Алла.
Обязательно поздравьте родных и близких, которых так зовут!
Ранее мы писали про все церковные праздники, которые мы будем отмечать в январе 2022.