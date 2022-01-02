Праздник 2 января: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно

Традиции праздника, что нужно сделать

В этот день в церквях молились об охране жилища, а в доме принято было наводить порядок. Ведь скоро Рождество, подготовке к которому нужно посвятить 2 января. Генеральная уборка, мелкий ремонт, заготовка продуктов – то, чем можно занять себя в Игнатьев день.

Также можно разучивать колядки, шить карнавальные костюмы, а также устраивать предрождественские вечеринки, на которых можно изготавливать домашние украшения.

Будущие участники рождественских гуляний распределяли между собой роли для вертепного действа, готовили звезду и костюмы, учили тексты и песни.

В селах люди резали свиней на Игнатия, чтобы заготовиться мясом на Рождество и последующие щедрые дни, когда разрешено есть мясо.

Еще этот день называли яблочным, и с деревьев принято было сбивать снег.

Что нельзя делать 2 января

Стирать, купаться – можно смыть счастье и удачу.

Сквернословить, ругаться, плохо думать о других людях.

Впускать в дом старых, немощных и бедных – могут начаться болезни и завестись бедность.

Одалживать что-либо – это к бедности.

Обижать родственников, особенно родителей.

Также не рекомендуется без надобности выходить на улицу, чтобы не заболеть.

Приметы на Игнатьев день

Снег или дождь предвещает добрый урожай.

Звездное небо также говорит, что следующий год будет урожайным

Громко щебечут синицы – идут затяжные холода.

Погода на Игнатия предсказывает, каким будет август.

Человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье.

День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Игнат, Даниил, Иван, Георгий, Юрий, Рудольф, Алла.

Обязательно поздравьте родных и близких, которых так зовут!