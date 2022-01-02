Свято 2 січня: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

2 січня 2021 року за православним церковним календарем вшановується пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, учня Іоанна Богослова, також святого праведного Іоанна Кронштадтського, крім того цей день приурочений іконі Божої Матері "Спасителька потопаючих". У народі свято називають Ігнатьєв день, і він має свої особливі традиції.
Що можна і не можна робити на Ігнатія, кого потрібно привітати – читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
У цей день в церквах молилися про охорону житла, а в будинку прийнято було наводити порядок. Адже скоро Різдво, підготовці до якого потрібно присвятити 2 січня. Генеральне прибирання, дрібний ремонт, заготівля продуктів – те, чим можна зайняти себе в Ігнатьєв день.
Також можна розучувати колядки, шити карнавальні костюми, а також влаштовувати Передріздвяні вечірки, на яких можна виготовляти домашні прикраси.
Майбутні учасники різдвяних гулянь розподіляли між собою ролі для вертепного дійства, готували зірку та костюми, вчили тексти та пісні.
У селах люди різали свиней на Ігнатія, щоб заготовитися м'ясом на Різдво і наступні щедрі дні, коли дозволено їсти м'ясо.
Ще цей день називали яблучним, і з дерев прийнято було збивати сніг.
Також не рекомендується без потреби виходити на вулицю, щоб не захворіти.
День ангела сьогодні відзначають люди з такими іменами: Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій, Рудольф, Алла.
Обов'язково привітайте рідних і близьких, яких так звуть!
Раніше ми писали про всі церковні свята, які ми будемо відзначати в січні 2022.