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Свято 2 січня: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

Автор: Світлана Мащенко

2 січня 2021 року за православним церковним календарем вшановується пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, учня Іоанна Богослова, також святого праведного Іоанна Кронштадтського, крім того цей день приурочений іконі Божої Матері "Спасителька потопаючих". У народі свято називають Ігнатьєв день, і він має свої особливі традиції.

Що можна і не можна робити на Ігнатія, кого потрібно привітати – читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Традиції свята, що потрібно зробити

У цей день в церквах молилися про охорону житла, а в будинку прийнято було наводити порядок. Адже скоро Різдво, підготовці до якого потрібно присвятити 2 січня. Генеральне прибирання, дрібний ремонт, заготівля продуктів – те, чим можна зайняти себе в Ігнатьєв день.

Також можна розучувати колядки, шити карнавальні костюми, а також влаштовувати Передріздвяні вечірки, на яких можна виготовляти домашні прикраси.

Майбутні учасники різдвяних гулянь розподіляли між собою ролі для вертепного дійства, готували зірку та костюми, вчили тексти та пісні.

У селах люди різали свиней на Ігнатія, щоб заготовитися м'ясом на Різдво і наступні щедрі дні, коли дозволено їсти м'ясо.

Ще цей день називали яблучним, і з дерев прийнято було збивати сніг.

Що не можна робити 2 січня

  • Прати, купатися – можна змити щастя і удачу.
  • Лихословити, лаятися, погано думати про інших людей.
  • Впускати в будинок старих, немічних і бідних – можуть початися хвороби і завестися бідність.
  • Позичати що-небудь – це до бідності.
  • Ображати родичів, особливо батьків.

Також не рекомендується без потреби виходити на вулицю, щоб не захворіти.

Прикмети на Ігнатьєв день

  • Сніг або дощ віщує добрий урожай.
  • Зоряне небо також говорить, що наступний рік буде врожайним
  • Голосно щебечуть синиці – йдуть затяжні холоди.
  • Погода на Ігнатія пророкує, яким буде серпень.
  • Людина, що народилася в Ігнатьєв день, буде все життя прив'язана до будинку і сім'ї.

День ангела сьогодні відзначають люди з такими іменами: Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій, Рудольф, Алла.

Обов'язково привітайте рідних і близьких, яких так звуть!

Раніше ми писали про всі церковні свята, які ми будемо відзначати в січні 2022.

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