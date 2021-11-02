Праздник 2 ноября: что запрещено делать сегодня и у кого день ангела

2 ноября 2021 года православные верующие почитают память Артемия Антиохийского. В народе праздник называли Артемьев день. Наши предки считали, что те, кто родился в этот день, хорошо ладят с животными.
Что можно и нельзя делать сегодня, все приметы, обычаи, кто празднует день ангела - читайте ниже материале Lite ниже.
Сегодня обязательно необходимо сходить в церковь тем, у кого есть грыжа. Свечу нужно поставить святому Артемию, попросив у него об исцелении. Верующие молились преподобному о том, чтобы не умереть от нелепого случая.
Нельзя устраивать шумные застолья, в том числе и свадьбы. Люди верили, что брак в этот день ждет неудача и он продлиться недолго. Если же пара должна была сочетаться браком в этот день, то нужно положить в обувь молодоженам по камушку.
Нельзя ссориться, поскольку помириться в ближайшее время не получится.
Сегодня нельзя оставлять забор сломанным. Его необходимо быстро отремонтировать, в противном случае весь следующий год будет в бедности.
Запрещено ходить на кладбища после захода солнца. Если ослушаетесь, то можете навлечь беду на родных.
Также не надо вытряхивать подушки, одеяла, покрывала и матрасы. Предки верили, что вместе с пылью может исчезнуть счастье и удача.
Праздник у Александра, Артема, Ивана, Михаила, Николая и Павла, а также у Арины, Ирины и Матрены.
Напомним, появился календарь церковных праздников и постов на ноябрь 2021 года.
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