Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела

Сьогодні обов'язково необхідно сходити до церкви тим, у кого є грижа. Свічку потрібно поставити святому Артемію, попросивши у нього про зцілення. Віряни молилися преподобному про те, щоб не померти від безглуздого випадку.

Що не можна робити

Не можна влаштовувати галасливі застілля, в тому числі і весілля. Люди вірили, що шлюб в цей день чекає невдача і він триватиме недовго. Якщо ж пара повинна була поєднуватися шлюбом в цей день, то потрібно покласти в взуття молодятам по камінчику.

Не можна сваритися, оскільки помиритися найближчим часом не вийде.

Сьогодні не можна залишати паркан зламаним. Його необхідно швидко відремонтувати, в іншому випадку весь наступний рік буде в бідності.

Заборонено ходити на кладовища після заходу сонця. Якщо не послухаєтеся, то можете накликати біду на рідних.

Також не треба витрушувати подушки, ковдри, покривала і матраци. Предки вірили, що разом з пилом може зникнути щастя і удача.

Народні прикмети

Якщо виють вовки, то треба готуватися до сильних морозів;

Якщо сніг випав на суху землю, значить потеплішає;

Якщо на деревах з'явився іній - в наступному сезоні може бути неврожай;

Якщо сьогодні холодна погода, значить буде тепла зима;

Якщо на модрині є голки, то снігу найближчим часом не буде.

У кого іменини сьогодні

Свято у Олександра, Артема, Івана, Михайла, Миколи і Павла, а також у Аріни, Ірини і Мотрони.