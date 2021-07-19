Праздник 19 июля: что строго запрещено, важные традиции, у кого день ангела

19 июля 2021 года в православной церкви почитается память монаха Сысоя Великого, а в народе он именуется попросту Сысоев день. И сегодня, согласно древним приметам, нужно делать заготовки на зиму - варить варенье, консервировать, сушить и так далее.
Что еще можно и нельзя делать в этот праздник, важные приметы, традиции, кто празднует сегодня день ангела - читайте ниже в нашем материале.
В этот праздник наши предки внимательно следили за Луной, определяя по ней погоду на ближайшие дни.
Целебными свойствами на Сысоя наделялась роса. Считалось, что она дает силы людям, животным, растениям.
Обязательно нужно пройтись по росе, чтобы укрепить здоровье и избавиться от болезней. После прогулки ноги не вытирали, а надевали сухие носки, обувались и ходили так некоторое время.
"Пришел Сысой - ходи по траве босой", - говорили в народе.
Обычно в этот день завершали посевные работы и приступали к заготовкам на зиму. В частности - варили смородиновое варенье, сушили ягоды и делали настойки.
Матерям ругать своих дочерей, иначе они будут несчастливы в супружеской жизни.
Делать поспешные выводы, торопиться с решениями. Лучше подождите - все может разрешиться само собой, причем наилучшим для вас образом.
Женщинам - заниматься домашней работой, потому что в этот день им могут навредить злые духи. А вот мужчинам работать по дому сегодня можно.
Разглядывать отражение солнца в воде, чтобы не привлечь несчастья.
Чтобы не растерять свое здоровье и в особенности красоту, необходимо избегать лунного света - задерните шторы на ночь поплотнее.
Поднимать конфликтные темы и выяснять отношения с близкими. В этот день лучше молчать и не подымать трудные вопросы, так как компромисса не будет, а станет только хуже.
Валентин, Василий, Иннокентий, Марта, Федор. Поздравьте их сегодня с Днем ангела!
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