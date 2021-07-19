Свято 19 липня: що строго заборонено, важливі традиції, у кого День ангела

Важливі традиції на Сисоїв день

У це свято наші предки уважно стежили за Місяцем, визначаючи по ньому погоду на найближчі дні.

Цілющими властивостями на Сисоя наділялася роса. Вважалося, що вона дає сили людям, тваринам, рослинам.

Неодмінно потрібно пройтися по росі, щоб зміцнити здоров'я і позбутися від хвороб. Після прогулянки ноги не витирали, а надягали сухі шкарпетки, взувалися і ходили так деякий час.

"Прийшов Сисой - ходи по траві босой", - говорили в народі.

Зазвичай в цей день завершували посівні роботи і приступали до заготівель на зиму. Зокрема - варили смородинове варення, сушили ягоди і робили настоянки.

Що суворо заборонено робити сьогодні

Матерям лаяти своїх дочок, інакше вони будуть нещасливі в подружньому житті.

Робити поспішні висновки, поспішати з рішеннями. Краще почекайте - все може вирішитися само собою, причому найкращим для вас чином.

Жінкам - займатися домашньою роботою, тому що в цей день їм можуть нашкодити злі духи. А ось чоловікам працювати по дому сьогодні можна.

Розглядати відображення сонця у воді, щоб не привернути нещастя.

Щоб не розгубити своє здоров'я і особливо красу, необхідно уникати місячного світла - закрийте штори на ніч щільніше.

Піднімати конфліктні теми і з'ясовувати стосунки з близькими. У цей день краще мовчати і не піднімати важкі питання, так як компромісу не буде, а стане тільки гірше.

Прикмети на 19 липня

Місяць зеленуватого відтінку - скоро почнуться дощі, великий і в тумані - похолодає, білий і блискучий - похолодання, але без опадів.

Листя пожовкли - до ранньої осені та зими.

Жовті хмари - до дощу.

Сни в цю ніч бувають, як правило, неприємними або навіть лякаючими. Але побоюватися не варто - їм не судилося збутися.

Вважається, що людина, яка народилася 19 липня, буде все життя плисти за течією.

Іменини 19 липня відзначають:

Валентин, Василь, Інокентій, Марта, Федір. Привітайте їх сьогодні з Днем ангела!