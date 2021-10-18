Праздник 18 октября: что запрещено делать и кого нужно поздравить

Важные традиции сегодня

На Харитины принято заниматься рукоделием и творчеством. В этот день раньше говорили "Харитина ткала и пряла - весь дом одевала".

Первую спряденную нитку надевали на руку детям, чтобы защитить их от дурного глаза.

За поделками устраивали вечер пения, общались, выдавая друг другу любовные тайны. На такие вечерницы любили заглядывать молодые парни, чтобы присмотреться к невестам.

Что нельзя делать 18 октября

Надевать новую одежду, особенно на важную встречу.

Оставлять дела незавершенными. Если вы что-то начали сегодня, доведите дело до конца или переложите дела на другой день.

Переезжать на новое место.

Начинать новые отношения - ничего хорошего из этого не выйдет.

Свататься, праздновать свадьбу и устраивать пышные шумные гулянки.

Ругаться, сквернословить, оскорблять и обижать ближних.

Приметы на Харитины

Безветренный день - к скорому похолоданию.

Вороны кружат в небе - выпадет снег.

Утренний туман исчез с восходом солнца - к хорошей погоде.

Дубы и березы не скинули до конца листья, зима придет морозная.

Именины в этот день празднуют

Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Матвей, Петр, Филипп, Харитина, Александр, Гавриил, Григорий. Обязательно поздравьте друзей и родных с их днем ангела!