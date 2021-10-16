Праздник 17 октября: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день

По народному календарю 17 октября 2021 года отмечается Ерофеев день, а православная церковь вспоминает священномученика Иерофея, которого в христианство в 1 веке обратил апостол Павел. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.

Близится наступление зимы, на Руси про этот день говорили: «С Ерофея и зима шубу надевает», «С Ерофея холода сильнее». В этот день люди старались не ходить в лес, так как, по поверьям, на Ерофея по лесам до самого утра бродили лешие. С первыми петухами лесной дух проваливается сквозь землю, чтобы вновь выскочить наружу уже весной. «Леший — не родной брат: переломает косточки не хуже медведя», — говорили люди.



По приметам, если 17 октября вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде. Если птицы нахохлились, то грядет ненастье. Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде. Свинья таскает солому – к буре.

17 октября девушкам и женщинам нельзя разговаривать с незнакомцами – это могут быть злобные духи, принявшие человеческий облик и стремящиеся сглазить или навести порчу.

Нельзя 17 октября играть свадьбу и венчаться – по народным приметам, семью будут ждать ссоры, скандалы и скорое расставание. А если перенести свадьбу невозможно, нужно для молодоженов приготовить обереги, а также необходимо проследить, чтобы на них были нательные крестики.

Не стоит на Ерофеев день планировать много работы. Не поддавайтесь на чужие уговоры – вас могут обмануть.

В воскресенье, 17 октября, в народном календаре отмечают Ерофеев день. Как считали наши предки, именно в эту дату Леший уходил в зимнюю спячку.

Что нельзя делать в этот день:

Не стоит выезжать на природу, особенно в лес. Согласно поверьям, в это время Леший наводит свои порядки: шумит, гоняет лесных жителей и ломает деревья. Для человека это может закончиться бедой, поэтому лучше совсем воздержаться от прогулок.

В этот день не стоит пускать в свой дом незнакомцев и даже знакомых, так как это может быть нечистая сила, облеченная в человеческий образ. Если она зайдет в ваше жилище - ждите беды!

Отложите разговоры о болезнях, утратах и жизненных неудачах до следующего дня, иначе все вами сказанное удвоится.

Чтобы задобрить домового и избежать его проделок - следите за чистотой! Не оставляйте грязную посуду на столе или в раковине. Лучше сразу все прибрать, чтобы не злить маленького хозяина дома.

Не употребляйте алкогольные напитки, иначе можно потерять разум и сотворить непоправимое.

Не ходите в лес в этот день, не снимайте нательный крест и не употребляйте алкоголь

17 октября - 290-й день года по Григорианскому календарю. То есть до конца 2021 года остается 75 дней. В этот день в мире отмечаются Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, Всемирный день против травм, День "Наденьте что-нибудь невкусное", Всемирный день игрушечной фотокамеры День и электронных таблиц.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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В Украине - День работников пищевой промышленности, в США - День крайностей, День поэтов, День прощения бывшего, День пасты, День второго шанса, День Маллигана, в Аргентине - День верности, День матери, во Франции - Праздник каштана, в Казахстане - День работников лесного хозяйства, в Германии - Праздник урожая "Кірмес", на Гаити - День памяти Дессаліна, в Индии - День цифрового сообщества.

День работников пищевой промышленности

Праздник работников пищевой промышленности в Украине установлен в 1995 году. С тех пор его отмечают каждое третье воскресенье октября. Отмечается в Украине ежегодно согласно Указу Президента Украины № 714/95 от 8 августа 1995 года.

Пищевая промышленность Украины - это тысячи крупных, средних и малых предприятий различной формы собственности. Благодаря им на полках наших супермаркетов царит такое разнообразие напитков, мясных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, консервов, снеков и сладостей.

Какой сегодня церковный праздник

яке свято 17 жовтня

Православная церковь 17 октября чтит память священномученика Иерофея Афинского, епископа. Другие названия праздника: "Ерофей", "Лешегон". По народному поверью, 17 октября Леший сквозь землю проваливается, идет на зимовку.

В христианство его вместе с Дионисием Ареопагитом, память которого отмечается накануне, обратил апостол Павел. Он же посвятил Иерофея, бывшего на тот момент члена афинского ареопага, в сан епископа. По преданию, оба епископа - Иерофей и Дионисий - присутствовали во время погребения Девы Марии. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.

Народные традиции и приметы

Считается, что в этот день лешие дурят: ломают деревья, гоняют зверей, бродят и кричат, хлопают в ладоши и хохочут, аж к утру, после пения первых петухов, проваливаются сквозь землю, чтобы появиться к весне из-под земли.

Что нельзя делать 17 октября

Нельзя ходить в лес, употреблять алкоголь.

День тяжелый, поэтому не снимайте нательный крест.

Приметы на 17 октября

Вечернее небо красного цвета - к ветреной погоде;

Выпал первый снег-через 40 дней наступит настоящая зима.

Другие церковные праздники

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 октября чтит память священномученика Иерофея Афинского, епископа. Другие названия праздника: "Ерофей", "Лешегон". По народному поверью, 17 октября леший сквозь землю проваливается, уходит на зимовку.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ходить в лес, употреблять алкоголь. День тяжелый, поэтому не снимайте нательный крест.

Приметы на 17 октября

Народные приметы 17 октября / Фото ua.depositphotos.com

Народные приметы 17 октября / Фото ua.depositphotos.com

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

вечернее небо красного цвета - к ветреной погоде;

выпал первый снег - через 40 дней наступит настоящая зима.

Именины 17 октября

Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия и Дмитрия.

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