Свято 17 Жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день

За народним календарем 17 Жовтня 2021 року відзначається Єрофєєв день, а православна церква згадує священномученика Ієрофея, якого в християнство в 1 столітті звернув апостол Павло. Святий загинув від рук язичників, увійшовши в історію як мученик.

Наближається наступ зими, на Русі про цей день говорили: «З Єрофея і зима шубу одягає», «з Єрофея холоду сильніше». У цей день люди намагалися не ходити в ліс, так як, за повір'ями, на Єрофея по лісах до самого ранку бродили лісовики. З першими півнями лісовий дух провалюється крізь землю, щоб знову вискочити назовні вже навесні. "Лісовик - не рідний брат: переламає кісточки не гірше ведмедя», — говорили люди.



За прикметами, якщо 17 Жовтня вечірня зоря червоного кольору - до вітряної погоди. Якщо птахи нахохлилися, то гряде негода. Кінь пирхає - до тепла, хропе – до негоди. Свиня тягає солому - до бурі.

17 Жовтня дівчатам і жінкам не можна розмовляти з незнайомцями – це можуть бути злісні духи, які прийняли людську подобу і прагнуть наврочити або навести порчу.

Не можна 17 Жовтня грати весілля і вінчатися – за народними прикметами, сім'ю чекатимуть сварки, скандали і швидке розставання. А якщо перенести весілля неможливо, потрібно для молодят приготувати обереги, а також необхідно простежити, щоб на них були натільні хрестики.

Не варто на цей день планувати багато роботи. Не піддавайтеся на чужі вмовляння-вас можуть обдурити.

У неділю, 17 жовтня, в народному календарі відзначають Єрофєєв день. Як вважали наші предки, саме в цю дату Лісовик йшов в зимову сплячку.

Що не можна робити в цей день:

Не варто виїжджати на природу, особливо в ліс. Згідно з повір'ями, в цей час Лісовик наводить свої порядки: шумить, ганяє лісових жителів і ламає дерева. Для людини це може закінчитися бідою, тому краще зовсім утриматися від прогулянок.

У цей день не варто пускати в свій будинок незнайомців і навіть знайомих, так як це може бути нечиста сила, одягнена в людський образ. Якщо вона зайде в ваше житло-чекайте біди!

Відкладіть розмови про хвороби, втрати і життєві невдачі до наступного дня, інакше все Вами сказане подвоїться.

Щоб задобрити будинкового і уникнути його витівок-стежте за чистотою! Не залишайте брудний посуд на столі або в раковині. Краще відразу все прибрати, щоб не злити маленького господаря будинку.

Не вживайте алкогольні напої, інакше можна втратити розум і створити непоправне.

Не ходіть в ліс в цей день, не знімайте натільний хрест і не вживайте алкоголь

17 Жовтня-290-й день року за Григоріанським календарем. Тобто до кінця 2021 року залишається 75 днів. У цей день у світі відзначаються Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів, Всесвітній день проти травм, День "надіньте що-небудь несмачне", Всесвітній день іграшкової фотокамери День і електронних таблиць.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Читайте також: Покров Пресвятої Богородиці-історія, традиції – заборони, прикмети свята

В Україні-День працівників харчової промисловості, в США-День крайнощів, День поетів, День прощення колишнього, День пасти, День другого шансу, День Маллігана, в Аргентині-День вірності, День матері, у Франції-свято каштана, в Казахстані - День працівників лісового господарства, в Німеччині - Свято врожаю "Кірмес", на Гаїті - День пам'яті Дессаліна, в Індії - День цифрового співтовариства.

День працівників харчової промисловості

Свято працівників харчової промисловості в Україні встановлено в 1995 році. Відтоді його відзначають кожну третю неділю жовтня. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента України № 714/95 від 8 серпня 1995 року.

Харчова промисловість України-це тисячі великих, середніх і малих підприємств різної форми власності. Завдяки їм на полицях наших супермаркетів панує така різноманітність напоїв, м'ясних і молочних продуктів, хлібобулочних виробів, консервів, снеків і солодощів.

Яке сьогодні церковне свято

яке свято 17 жовтня

Православна церква 17 Жовтня вшановує пам'ять священномученика Ієрофея Афінського, єпископа. Інші назви свята:" Єрофей","Лешегон". За народним повір'ям, 17 Жовтня Лісовик крізь землю провалюється, йде на зимівлю.

У християнство його разом з Діонісієм Ареопагітом, пам'ять якого відзначається напередодні, звернув апостол Павло. Він же присвятив Ієрофея, колишнього на той момент члена афінського ареопагу, в сан єпископа. За переказами, обидва єпископи-Ієрофей і Діонісій-були присутні під час поховання Діви Марії. Святий загинув від рук язичників, увійшовши в історію як мученик.

Народні традиції і прикмети

Вважається, що в цей день лісовики дурять: ламають дерева, ганяють звірів, бродять і кричать, ляскають в долоні і регочуть, аж до ранку, після співу перших півнів, провалюються крізь землю, щоб з'явитися до весни з-під землі.

Що не можна робити 17 Жовтня

Не можна ходити в ліс, вживати алкоголь.

День важкий, тому не знімайте натільний хрест.

Прикмети на 17 Жовтня

Вечірнє небо червоного кольору - до вітряної погоди;

Випав перший сніг - через 40 днів настане справжня зима.

Інші церковні свята

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 17 Жовтня вшановує пам'ять священномученика Ієрофея Афінського, єпископа. Інші назви свята:" Єрофей","Лешегон". За народним повір'ям, 17 Жовтня Лісовик крізь землю провалюється, йде на зимівлю.

Що сьогодні не можна робити

Не можна ходити в ліс, вживати алкоголь. День важкий, тому не знімайте натільний хрест.

Прикмети на 17 Жовтня

Народні прикмети 17 Жовтня / Фото ua.depositphotos.com

Народні прикмети 17 Жовтня / Фото ua.depositphotos.com

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

вечірнє небо червоного кольору - до вітряної погоди;

випав перший сніг - через 40 днів настане справжня зима.

Іменини 17 Жовтня

Іменини у Вероніки, Вірінеї, Володимира, Гурія, Павла, Петра, Степана, Михайла, Василя та Дмитра.

Вас також може зацікавити: