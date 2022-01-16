Праздник 16 января: что нельзя, а что нужно сделать обязательно в этот день

16 января 2021 года по церковному календарю верующие чтят память священномученика Гордея, который пострадал за веру. В народе праздник называют Гордий, Гордей, Малахий и он имеет свои особенные традиции.
Что можно и нельзя делать на Гордея, запреты, традиции и приметы - читайте ниже в нашем материале Styler.
Раньше на Малахия снимали порчу и сглаз, "вышептывали" людей, страдающих приступами. Считали, что этот день один из самых удачных в году, чтобы снять негатив и изгнать бесов.
Также искренне верили, что в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе все Гордей отнимет. Люди считали, что 16 января нечистая сила "свирепствовала" особо, поэтому гордыня была под запретом.
В этот день на столе должны быть блюда из творога. Считается, что это должно было принести богатство и счастье.
День ангела в этот день отмечают люди с именами: Гордей, Павел, Малахий, Арина, Жанна, Мелетий, Мирослав, Ерофей.
Обязательно поздравьте знакомых, родных и близких, которых так зовут!
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