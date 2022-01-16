Праздник 16 января: что нельзя, а что нужно сделать обязательно в этот день

Важные традиции, что нужно сделать

Раньше на Малахия снимали порчу и сглаз, "вышептывали" людей, страдающих приступами. Считали, что этот день один из самых удачных в году, чтобы снять негатив и изгнать бесов.

Также искренне верили, что в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе все Гордей отнимет. Люди считали, что 16 января нечистая сила "свирепствовала" особо, поэтому гордыня была под запретом.

В этот день на столе должны быть блюда из творога. Считается, что это должно было принести богатство и счастье.

Что нельзя делать на Гордея

Тяжело физически работать.

Хвастаться, гордиться, выставлять что-либо напоказ.

Сквернословить, плохо думать о людях, особенно о родных.

Злоупотреблять спиртным, а также переедать.

Занимать деньги кому-либо или брать в долг.

Ссориться, ругаться, скандалить.

Приметы 16 января

Ранний рассвет - к скорому снегопаду.

Яркий месяц на небе ночью - к ясной погоде.

Пушистый иней на деревьях - ближайшие дни будут ясными.

Также считалось, что какая погода будет в этот день, таким будет и весь март.

Трещат ветки деревьев - к скорым морозам.

День ангела в этот день отмечают люди с именами: Гордей, Павел, Малахий, Арина, Жанна, Мелетий, Мирослав, Ерофей.

Обязательно поздравьте знакомых, родных и близких, которых так зовут!