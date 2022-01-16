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Праздник 16 января: что нельзя, а что нужно сделать обязательно в этот день

Автор: Светлана Мащенко

16 января 2021 года по церковному календарю верующие чтят память священномученика Гордея, который пострадал за веру. В народе праздник называют Гордий, Гордей, Малахий и он имеет свои особенные традиции.

Что можно и нельзя делать на Гордея, запреты, традиции и приметы - читайте ниже в нашем материале Styler.

Важные традиции, что нужно сделать

Раньше на Малахия снимали порчу и сглаз, "вышептывали" людей, страдающих приступами. Считали, что этот день один из самых удачных в году, чтобы снять негатив и изгнать бесов.

Также искренне верили, что в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе все Гордей отнимет. Люди считали, что 16 января нечистая сила "свирепствовала" особо, поэтому гордыня была под запретом.

В этот день на столе должны быть блюда из творога. Считается, что это должно было принести богатство и счастье.

Что нельзя делать на Гордея

  • Тяжело физически работать.
  • Хвастаться, гордиться, выставлять что-либо напоказ.
  • Сквернословить, плохо думать о людях, особенно о родных.
  • Злоупотреблять спиртным, а также переедать.
  • Занимать деньги кому-либо или брать в долг.
  • Ссориться, ругаться, скандалить.

Приметы 16 января

  • Ранний рассвет - к скорому снегопаду.
  • Яркий месяц на небе ночью - к ясной погоде.
  • Пушистый иней на деревьях - ближайшие дни будут ясными.
  • Также считалось, что какая погода будет в этот день, таким будет и весь март.
  • Трещат ветки деревьев - к скорым морозам.

День ангела в этот день отмечают люди с именами: Гордей, Павел, Малахий, Арина, Жанна, Мелетий, Мирослав, Ерофей.

Обязательно поздравьте знакомых, родных и близких, которых так зовут!

Ранее мы писали про все праздники, выходные и рабочие дни февраля 2022.

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