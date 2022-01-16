Свято 16 січня: що не можна, а що потрібно зробити обов'язково в цей день

Важливі традиції, що потрібно зробити

Раніше на Малахія знімали порчу і пристріт, "вишептували" людей, які страждають нападами. Вважали, що цей день один з найвдаліших в році, щоб зняти негатив і вигнати бісів.

Також щиро вірили, що в цей день не можна нічим хвалитися, інакше все Гордій відніме. Люди вважали, що 16 січня нечиста сила "лютувала" особливо, тому гординя була під забороною.

У цей день на столі мали бути страви з сиру. Вважається, що це повинно було принести багатство і щастя.

Що не можна робити на Гордія

Важко фізично працювати.

Хвалитися, пишатися, виставляти що-небудь напоказ.

Лихословити, погано думати про людей, особливо про рідних.

Зловживати спиртним, а також переїдати.

Позичати гроші кому-небудь або брати в борг.

Сваритися, лаятися, скандалити.

Прикмети 16 січня

Ранній Світанок - до швидкого снігопаду.

Яскравий місяць на небі вночі - до ясної погоди.

Пухнастий іній на деревах - найближчі дні будуть ясними.

Також вважалося, що яка погода буде в цей день, таким буде і весь березень.

Тріщать гілки дерев - до швидких морозів.

День ангела у цей день відзначають люди з іменами: Гордій, Павло, Малахій, Аріна, Жанна, Мелетій, Мирослав, Єрофій.

Обов'язково привітайте знайомих, рідних і близьких, яких так звуть!