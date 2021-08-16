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Праздник 16 августа: что можно и нельзя делать, кого сегодня поздравить

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Понедельник 16 августа 2021 06:00
Праздник 16 августа: что можно и нельзя делать, кого сегодня поздравить Фото: Какой праздник отмечается 16 августа (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

16 августа 2021 года согласно православному календарю почитается память преподобного Антония Римлянина. В народе этот день называется Антона Вихревея или Малинником, и главные традиции связаны именно с малиной. Нарушив один из запретов праздника, можно остаться с пустым кошельком.

Что можно и нельзя делать 16 августа, традиции, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Главные традиции 16 августа

В этот день было принято отправляться в лес собирать малину и ежевику, которые как раз полностью созревали. Считалось, что ягоды на Малинника приобретают целебные свойства.

Малину издавна использовали при простудных заболеваниях, и не только. С ней пекли пироги, готовили варенье, варили компоты.

Также в этот день собирали черемуху, которую использовали в лечении разных болезней ЖКТ.

Помимо ягод было принято собирать лещину, которая тоже созревала к 16 августа.

Считается, что этот день хорошо подходит для заключения браков, а рожденный в этот день ребенок не будет в жизни знать никаких забот.

Важные приметы на 16 августа

  • Дует сильный ветер - зима будет холодной.
  • По погоде в этот день судили о погоде на октябрь.
  • Сильный и холодный ветер, зима ожидается морозной, теплый - мягкая и снежная.
  • Облака выстроились в одну линию - к ветряной погоде.
  • Если плодотворно поработать в огороде, можно рассчитывать на большой урожай в будущем году.

Что категорически запрещено делать на Антона Вихревея

Убирать в доме, выносить мусор. Если запрет нарушить и навести чистоту, в кошельке целый год будет так же чисто.

Выяснять отношения, ссориться. Это может привести к тому, что размолвка затянется надолго.

Открывать в доме окна, ведь Вихревей несет с собой холодные осенние ветра, которые могут принести в семью болезни и несчастья.

Выносить мусор, особенно под конец дня.

16 августа следует придерживаться постного меню, поскольку сейчас - Успенский пост (14-27 августа). Исключите мясные, рыбные, молочные и яичные блюда.

День ангела (именины) 16 августа празднуют:

Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

Ранее появился календарь праздников, выходных и рабочих дней в сентябре 2021 года.

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