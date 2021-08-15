Яблочный Спас 2021: когда отпразднуем и что нужно успеть сделать

Яблочный Спас 2021 мы отпразднуем уже 19 августа. По православному календарю в этот день отмечается Преображение Господне - большой двунадесятый праздник. Конечно же главным символом этого дня являются яблоки - их несут в церковь на освящение, пекут из них пироги, другие блюда, чтобы угостить родных и близких.

Что можно и нельзя делать в праздник, что нужно освятить в храме, важные традиции и приметы - читайте ниже в нашем материале.

Что нужно обязательно сделать

Так как в праздник нельзя тяжело работать, до Спаса нужно обязательно навести порядок в доме. Считается, если встретить этот день в бардаке - неудачи будут преследовать целый год.

19 августа нужно обязательно отведать освященное яблоко. Считается, что до праздника яблоки есть нельзя.

Кроме яблок на освящение можно приносить другие фрукты и овощи с нового урожая, а также мед.

На яблоках гадают на будущее

Принято считать, что какой вкус будет у первого яблока, таким будет ваше будущее. Кислое - готовьтесь к трудностям, сладкое - к радостям.

Загадайте желание перед тем, как откусить освященное яблоко, оно обязательно сбудется. Важно, чтобы желание было добрым и светлым. Загадаете негатив и вред кому-либо - это вернется к вам бумерангом.

На Спас можно немного смягчить пост

Для тех, кто придерживается Успенского поста (14-27 августа), в этот день есть исключения. Можно поесть рыбу и выпить немного красного вина.

А вот выпечку с яблоками готовят на постном тесте (без животных жиров, только растительные).

Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют следующие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.

Приметы на Яблочный Спас

Если в этот день на руку сели две мухи - к большой удаче. Не спешите их прогонять.

Какой будет погода на Спас, такой и на Покров 14 октября.

Сухой день 19 августа - осень тоже будет сухая, ясный день - к морозной зиме.

Если к 19 августа листья на деревьях пожелтели - скоро сильно похолодает.

Что строго запрещено делать в этот день

Выполнять любую работу по дому кроме приготовления пищи и сбора урожая.

Шить, вязать, заниматься уборкой, строительными работами.

Убивать насекомых - даже тех, что считаются вредителями.

Таить в себе обиду, конфликтовать, выяснять отношения и оскорблять людей.

Есть яблоки в одиночку - в противном случае на вас обрушится несчастье. Разделите урожай с родными, знакомыми, раздайте яблочные пироги нуждающимся.