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Праздник 15 апреля: что нужно сделать, а что категорически запрещено

Фото: Праздник 15 апреля (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

15 апреля отмечается День работников уголовного розыска Украины, а также Международный день культуры. Церковь сегодня чтит память преподобного Тита, Чудотворца и мученика Поликарпа. В народе этот день называли Тит-ледолом, Поликарпов день, Бесхлебница.

Что можно и нельзя делать в этот день, у кого день ангела, все приметы, традиции - читайте ниже в материале Lite.

Важные традиции, что надо сделать

Когда-то в это время разливались реки и озера, поэтому день называли Тит-ледолом. Бесхлебицей день называли, ведь люди доедали последние припасы, а до нового урожая еще далеко.

Принято наблюдать за воронами и их поведением. Если услышали карканье, это плохой знак. Услышали карканье в дороге, лучше вернуться.

Святой Тит считается покровителем финансовых дел. Поэтому этот день удачен для любых денежных затрат и вложений, крупных покупок.

Также это хороший день для работы в саду и огороде - посаженные сегодня растения дадут хороший урожай.

Сегодня можно посадить деньги и они непременно "прорастут". Для этого нужно взять обычную монету, посадить ее в цветочный горшок с землей и произнести над ней молитву святого Тита. Деньги нужно поливать весь год. Тогда деньги не будут иссякать из дома, а все дела будут прибыльными.

Что запрещено делать

  • Ссориться, конфликтовать и ругаться. Кто будет ссориться, тому Святой Тит в делах не поможет.
  • Проводить операции, делать уколы или посещать стоматолога.
  • От сладкого и горького 15 апреля лучше отказаться. Можно есть соленое. Главное - чтобы еда была свежеприготовленной.
  • Это последний день перед Пасхой, когда разрешается работать.

Приметы 15 апреля

  • Вороны сидят низко на деревьях - к ухудшению погоды, а если на верхушках - к хорошей погоде.
  • Птицы купаются в озере или луже - к солнечной погоде.
  • Если в полдень облачно, погода в ближайшие дни будет сухая.
  • Большой разлив рек предвещает хороший урожай.
  • Теплая ночь на Тита - на теплое лето.
  • Синие облака в этот день предвещают дождь.

Именины сегодня отмечают:

Поликарп, Григорий, Анастас, Ефим, Тит, Савва, Никита, а также Федора.

Раньше мы писали обо всех праздниках апреля 2022.

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