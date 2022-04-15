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Свято 15 квітня: що треба зробити, а що категорично заборонено

Фото: Свято 15 квітня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

15 квітня відзначається День працівників кримінального розшуку України, а також Міжнародний день культури. Церква сьогодні вшановує пам'ять преподобного Тіта, чудотворця і мученика Полікарпа. В народі цей день називали Тіт-льодолом, Полікарпів день, Безхлібниця.

Що можна і не можна робити в цей день, у кого день ангела, всі прикмети, традиції - читайте нижче в матеріалі Lite.

Важливі традиції, що треба зробити

Колись в цей час розливалися ріки та озера, тому день називали Тіт-льодолом. Безхлібицею день називали, адже люди доїдали останні припаси, а до нового урожаю ще далеко.

Прийнято спостерігати за воронами та їх поведінкою. Якщо почули каркання, це поганий знак. Почули каркання в дорозі, краще повернутися.

Святий Тит вважається покровителем фінансових справ. Тому цей день вдалий для будь-яких грошових витрат і вкладень, великих покупок.

Також це хороший день для роботи в саду і городі - посаджені сьогодні рослини дадуть хороший урожай.

Сьогодні можна посадити гроші і вони неодмінно "проростуть". Для цього потрібно взяти звичайну монету, посадити її у квітковий горщик із землею і виголосити над нею молитву святого Тита. Гроші потрібно поливати весь рік. Тоді гроші будуть не вичерпуватися з дому, а всі справи будуть прибутковими.

Що заборонено робити

  • Сваритися, конфліктувати і лаятися. Хто буде сваритися, тому святий Тит в справах не допоможе.
  • Проводити операції, робити уколи чи відвідувати стоматолога.
  • Від солодкого та гіркого 15 квітня краще відмовитись. Можна їсти солоне. Головне - щоб їжа була свіжоприготовленою.
  • Це останній день перед Великоднем, коли дозволяється працювати.

Прикмети 15 квітня

  • Ворони сидять низько на деревах - до погіршення погоди, а якщо на верхівках - до гарної погоди.
  • Птахи купаються в озері або калюжі - до сонячної погоди.
  • Якщо опівдні хмарно, погода в найближчі дні буде суха.
  • Великий розлив річок віщує хороший урожай.
  • Тепла ніч на Тита - на тепле літо.
  • Сині хмари в цей день віщують дощ.

Іменини сьогодні відзначають:

Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, а також Федора.

Раніше ми писали про всі свята квітня 2022.

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