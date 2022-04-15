Свято 15 квітня: що треба зробити, а що категорично заборонено

15 квітня відзначається День працівників кримінального розшуку України, а також Міжнародний день культури. Церква сьогодні вшановує пам'ять преподобного Тіта, чудотворця і мученика Полікарпа. В народі цей день називали Тіт-льодолом, Полікарпів день, Безхлібниця.
Що можна і не можна робити в цей день, у кого день ангела, всі прикмети, традиції - читайте нижче в матеріалі Lite.
Колись в цей час розливалися ріки та озера, тому день називали Тіт-льодолом. Безхлібицею день називали, адже люди доїдали останні припаси, а до нового урожаю ще далеко.
Прийнято спостерігати за воронами та їх поведінкою. Якщо почули каркання, це поганий знак. Почули каркання в дорозі, краще повернутися.
Святий Тит вважається покровителем фінансових справ. Тому цей день вдалий для будь-яких грошових витрат і вкладень, великих покупок.
Також це хороший день для роботи в саду і городі - посаджені сьогодні рослини дадуть хороший урожай.
Сьогодні можна посадити гроші і вони неодмінно "проростуть". Для цього потрібно взяти звичайну монету, посадити її у квітковий горщик із землею і виголосити над нею молитву святого Тита. Гроші потрібно поливати весь рік. Тоді гроші будуть не вичерпуватися з дому, а всі справи будуть прибутковими.
Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, а також Федора.
Раніше ми писали про всі свята квітня 2022.