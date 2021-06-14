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Праздник 14 июня: что строго запрещено делать, у кого день ангела

Автор: Светлана Мащенко

14 июня 2021 года в православии почитается память святого мученика Иустина Философа. В народе его называли Устинов день, в который нужно было соблюдать важные традиции и следить за приметами.

Что можно и нельзя делать сегодня, запреты и обычаи, у кого именины - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции Устинового дня

14 июня нужно обязательно попросить прощения у любимого человека, даже если вы ни в чем не виноваты. Этот день нужно провести в любви и гармонии. Если же есть вина, а прощения не попросили - будет беда.

Для этого ранним утром обращались к своей половинке со словами: "Прости за все, что сделал и подумал, даже если нет вины за мной".

Незамужние девушки могли избавиться от навязчивого ухажера или навсегда привязать к себе того единственного, о котором долго мечтала.

В этот день внимательно следили за ветром, его заговаривали. Считалось, что воздушные потоки могут повлиять на рост и урожай хлеба.

Что строго запрещено делать 14 июня 2021 года:

  • В этот день нельзя ругаться, ссориться.
  • Запрещено работать в огороде, иначе будет неурожай.
  • Находиться с нелюбимыми в этот день тоже не стоит. Провести Устинов день следует в заботе и любви.
  • Категорически воспрещалось строить заборы. Считалось, если возвести ограду вокруг дома, огорода или поля, это к пожару.
  • Также 14 июня старались не проводить ремонтные работы, чтобы не навлечь серьезных бед на семью.
  • Нельзя заниматься выпечкой - это к бедности.
  • Запрещено отказывать в помощи всем, кто попросит. Особенно, если это были беспомощные и нищие.
  • Делиться сновидениями. Плохой сон можно было рассказать только вечером, а хороший - никогда и никому.
  • Нельзя рвать целебные растения в лесу прямо с корнем - часть корня должна остаться в земле. Иначе лекарство из этого растения будет ядовитым.
  • Опасно в этот день врать по мелочам или клеветать на кого-то. Беда придет к вам бумерангом.

Именины 14 июня празднуют Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон, Вера.

Важные приметы праздника

  • Радуга по утру говорила о дневном или вечернем дожде.
  • Если солнце встает на чистом небе, хорошему урожаю хлеба быть.
  • На Устина ветер с запада - скоро ухудшится погода.
  • Бледное солнце утром - вечером будут осадки.
  • Люди, родившиеся 14 июня, всего достигают как правило, в зрелые годы: и семью заводят, и дом строят.

Ранее мы писали, когда украинцы отпразднуют Троицу 2021 и что обязательно нужно сделать накануне праздника.

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