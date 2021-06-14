Праздник 14 июня: что строго запрещено делать, у кого день ангела

14 июня 2021 года в православии почитается память святого мученика Иустина Философа. В народе его называли Устинов день, в который нужно было соблюдать важные традиции и следить за приметами.
Что можно и нельзя делать сегодня, запреты и обычаи, у кого именины - читайте ниже в нашем материале.
14 июня нужно обязательно попросить прощения у любимого человека, даже если вы ни в чем не виноваты. Этот день нужно провести в любви и гармонии. Если же есть вина, а прощения не попросили - будет беда.
Для этого ранним утром обращались к своей половинке со словами: "Прости за все, что сделал и подумал, даже если нет вины за мной".
Незамужние девушки могли избавиться от навязчивого ухажера или навсегда привязать к себе того единственного, о котором долго мечтала.
В этот день внимательно следили за ветром, его заговаривали. Считалось, что воздушные потоки могут повлиять на рост и урожай хлеба.
Именины 14 июня празднуют Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон, Вера.
Ранее мы писали, когда украинцы отпразднуют Троицу 2021 и что обязательно нужно сделать накануне праздника.