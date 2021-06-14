Свято 14 червня: що строго заборонено робити, у кого День ангела

14 червня 2021 року в православ'ї вшановується пам'ять святого мученика Юстина Філософа. У народі його називали Устинів день, в який потрібно було дотримуватися важливих традицій і стежити за прикметами.
Що можна і не можна робити сьогодні, заборони і звичаї, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.
14 червня потрібно обов'язково попросити вибачення у коханої людини, навіть якщо ви ні в чому не винні. Цей день потрібно провести в любові і гармонії. Якщо ж є вина, а вибачення не попросили - буде біда.
Для цього рано вранці зверталися до своєї половинки зі словами: "Пробач за все, що зробив і подумав, навіть якщо немає провини за мною".
Незаміжні дівчата могли позбутися нав'язливого залицяльника або назавжди прив'язати до себе того єдиного, про якого довго мріяла.
У цей день уважно стежили за вітром, його заговорювали. Вважалося, що повітряні потоки можуть вплинути на зростання і урожай хліба.
Іменини 14 червня святкують Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра.
Раніше ми писали, коли українці відсвяткують Трійцю 2021 і що обов'язково потрібно зробити напередодні свята.