Свято 14 червня: що строго заборонено робити, у кого День ангела

Важливі традиції Устинового дня

14 червня потрібно обов'язково попросити вибачення у коханої людини, навіть якщо ви ні в чому не винні. Цей день потрібно провести в любові і гармонії. Якщо ж є вина, а вибачення не попросили - буде біда.

Для цього рано вранці зверталися до своєї половинки зі словами: "Пробач за все, що зробив і подумав, навіть якщо немає провини за мною".

Незаміжні дівчата могли позбутися нав'язливого залицяльника або назавжди прив'язати до себе того єдиного, про якого довго мріяла.

У цей день уважно стежили за вітром, його заговорювали. Вважалося, що повітряні потоки можуть вплинути на зростання і урожай хліба.

Що суворо заборонено робити 14 червня 2021 року:

У цей день не можна лаятися, сваритися.

Заборонено працювати в городі, інакше буде неврожай.

Перебувати з нелюбами в цей день теж не слід. Провести Устинів день треба в турботі і любові.

Категорично заборонялося будувати паркани. Вважалося, якщо звести огорожу навколо будинку, городу або поля, це до пожежі.

Також 14 червня намагалися не проводити ремонтні роботи, щоб не накликати серйозних Бід на сім'ю.

Не можна займатися випічкою - це до бідності.

Заборонено відмовляти в допомозі всім, хто попросить. Особливо, якщо це були безпорадні і жебраки.

Ділитися сновидіннями. Поганий сон можна було розповісти тільки ввечері, а хороший - ніколи і нікому.

Не можна рвати цілющі рослини в лісі прямо з коренем - частина кореня повинна залишитися в землі. Інакше ліки з цієї рослини буде отруйним.

Небезпечно в цей день брехати по дрібницях або обмовляти на когось. Біда прийде до вас бумерангом.

Іменини 14 червня святкують Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра.

Важливі прикмети свята