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Праздник 13 августа: что строго запрещено делать накануне Маковея, у кого день ангела

Автор: Светлана Мащенко

13 августа 2021 года почитается память святого Евдокима из Каппадокии. В народе этот праздник называют Евдокимово заговенье и главной задачей этого дня является подготовка к Успенскому посту, он будет длиться с 14 по 27 августа.

Что строго запрещается делать в день накануне Медового Спаса (Маковея), важные традиции, приметы, обряды, что нужно сделать обязательно, и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Что нужно сделать 13 августа, традиции

В этот день обязательно нужно поработать с землей. Считается, что она отблагодарит вас богатым урожаем в следующем году.

Одной из традиций является приготовление блюд из репы. Ее ели сырой, варили, жарили, делали из нее начинку для пирогов, настаивали на овоще квас и даже готовили кашу.

13 августа готовились к двухнедельному посту. Составляли меню, продумывали рацион. Сам Успенский пост хотя и приравнивают по строгости к Великому - без мяса, рыбы, яиц, "молочки", он более богатый. Ведь летом меню можно разнообразить свежими фруктами, овощами, которые в это время в изобилии.

На Евдокимово заговенье запрещено делать следующее:

  • отправляться в путешествие или командировку;
  • кричать и ругаться в доме, ссориться и выяснять отношения в семье;
  • убивать животных - даже насекомых;
  • нарушать данные обещания;
  • выбрасывать остатки со стола;
  • брать или одалживать что-либо у незнакомых людей.

Важные приметы 13 августа

  • Если предрассветный туман быстро рассеивается, жди ясную хорошую погоду.
  • Дует ветер - зима будет снежной.
  • Над лесом стелится густой белый туман - пришло время собирать грибы.
  • Паутина летает - жаркие дни продлятся еще долго.
  • Особенно осторожными нужно быть на перекрестках, чтобы не пострадать от сглаза.

Именины 13 августа празднуют:

Антон, Анна, Василий, Арсений, Владимир, Елизавета, Константин, Иван, Николай, Максим, Юрий, Степан, Сергей. Обязательно поздравьте родных и друзей с таким именем!

Ранее мы писали, что категорически запрещено делать в пятницу, 13 августа, чтобы не навлечь беду.

Также сообщалось, что нужно обязательно сделать до Маковея, или Медового Спаса.

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