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Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Маковія, у кого день ангела

Автор: Світлана Мащенко

13 серпня 2021 року вшановується пам'ять святого Євдокима з Каппадокії. У народі це свято називають Євдокимове заговіння і головним завданням цього дня є підготовка до Успенського посту, він триватиме з 14 по 27 серпня.

Що суворо забороняється робити в день напередодні Медового Спаса (Маковія), важливі традиції, прикмети, обряди, що потрібно зробити обов'язково, і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що потрібно зробити 13 серпня, традиції

У цей день обов'язково потрібно попрацювати з землею. Вважається, що вона віддячить вам багатим урожаєм в наступному році.

Однією з традицій є приготування страв з ріпи. Її їли сирою, варили, смажили, робили з неї начинку для пирогів, настоювали на овочі квас і навіть готували кашу.

13 серпня готувалися до двотижневого посту. Складали меню, продумували раціон. Сам Успенський піст хоча і прирівнюють за суворістю до великого - без м'яса, риби, яєць, "молочки", він багатший. Адже влітку меню можна урізноманітнити свіжими фруктами, овочами, які в цей час в достатку.

На Євдокимове заговіння заборонено робити наступне:

  • відправлятися в подорож або відрядження;
  • кричати і лаятися в домівці, сваритися і з'ясовувати стосунки в сім'ї;
  • вбивати тварин - навіть комах;
  • порушувати дані обіцянки;
  • викидати залишки зі столу;
  • брати або позичати що-небудь у незнайомих людей.

Важливі прикмети 13 серпня

  • Якщо досвітній туман швидко розсіюється, чекай ясну гарну погоду.
  • Дме вітер - зима буде сніжною.
  • Над лісом стелиться густий білий туман - прийшов час збирати гриби.
  • Павутина літає - спекотні дні триватимуть ще довго.
  • Особливо обережними потрібно бути на перехрестях, щоб не постраждати від пристріту.

Іменини 13 серпня святкують:

Антон, Анна, Василь, Арсеній, Володимир, Єлизавета, Костянтин, Іван, Микола, Максим, Юрій, Степан, Сергій. Обов'язково привітайте рідних і друзів з таким іменем!

Раніше ми писали, що категорично заборонено робити в п'ятницю, 13 серпня, щоб не накликати біду.

Також повідомлялося, що потрібно обов'язково зробити до Маковія, або Медового Спаса.

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