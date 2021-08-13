Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Маковія, у кого день ангела

Що потрібно зробити 13 серпня, традиції

У цей день обов'язково потрібно попрацювати з землею. Вважається, що вона віддячить вам багатим урожаєм в наступному році.

Однією з традицій є приготування страв з ріпи. Її їли сирою, варили, смажили, робили з неї начинку для пирогів, настоювали на овочі квас і навіть готували кашу.

13 серпня готувалися до двотижневого посту. Складали меню, продумували раціон. Сам Успенський піст хоча і прирівнюють за суворістю до великого - без м'яса, риби, яєць, "молочки", він багатший. Адже влітку меню можна урізноманітнити свіжими фруктами, овочами, які в цей час в достатку.

На Євдокимове заговіння заборонено робити наступне:

відправлятися в подорож або відрядження;

кричати і лаятися в домівці, сваритися і з'ясовувати стосунки в сім'ї;

вбивати тварин - навіть комах;

порушувати дані обіцянки;

викидати залишки зі столу;

брати або позичати що-небудь у незнайомих людей.

Важливі прикмети 13 серпня

Якщо досвітній туман швидко розсіюється, чекай ясну гарну погоду.

Дме вітер - зима буде сніжною.

Над лісом стелиться густий білий туман - прийшов час збирати гриби.

Павутина літає - спекотні дні триватимуть ще довго.

Особливо обережними потрібно бути на перехрестях, щоб не постраждати від пристріту.

Іменини 13 серпня святкують:

Антон, Анна, Василь, Арсеній, Володимир, Єлизавета, Костянтин, Іван, Микола, Максим, Юрій, Степан, Сергій. Обов'язково привітайте рідних і друзів з таким іменем!