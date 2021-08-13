Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Маковія, у кого день ангела

13 серпня 2021 року вшановується пам'ять святого Євдокима з Каппадокії. У народі це свято називають Євдокимове заговіння і головним завданням цього дня є підготовка до Успенського посту, він триватиме з 14 по 27 серпня.
Що суворо забороняється робити в день напередодні Медового Спаса (Маковія), важливі традиції, прикмети, обряди, що потрібно зробити обов'язково, і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день обов'язково потрібно попрацювати з землею. Вважається, що вона віддячить вам багатим урожаєм в наступному році.
Однією з традицій є приготування страв з ріпи. Її їли сирою, варили, смажили, робили з неї начинку для пирогів, настоювали на овочі квас і навіть готували кашу.
13 серпня готувалися до двотижневого посту. Складали меню, продумували раціон. Сам Успенський піст хоча і прирівнюють за суворістю до великого - без м'яса, риби, яєць, "молочки", він багатший. Адже влітку меню можна урізноманітнити свіжими фруктами, овочами, які в цей час в достатку.
Антон, Анна, Василь, Арсеній, Володимир, Єлизавета, Костянтин, Іван, Микола, Максим, Юрій, Степан, Сергій. Обов'язково привітайте рідних і друзів з таким іменем!
Раніше ми писали, що категорично заборонено робити в п'ятницю, 13 серпня, щоб не накликати біду.
Також повідомлялося, що потрібно обов'язково зробити до Маковія, або Медового Спаса.