Праздник 12 сентября: что строго запрещено, главные традиции и кто именинник

12 сентября 2021 года в православной церкви чтят память сразу нескольких святых - святителя Александра, патриарха Константинопольского; игумена преподобного Александра Свирского, князя Александра Невского. В народе этот праздник называют Александра Сытника, поскольку сегодня принято накрывать богатые столы.
Что можно и нельзя делать в этот праздник, важные традиции, запреты и приметы, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
В этот день принято выпекать караваи из зерна нового урожая, готовить ячменную кашу на молоке. Вкусностями угощали родных, близких, друзей, собирая их за одним столом.
Также 12 сентября проводили необычный ритуал на богатый урожай в следующем году: стебли ячменя завивали в косу вместе с льняными и овсяными.
Многие традиции связаны с солью, которая раньше очень ценилась из-за дороговизны и недоступности. Считается, если соль закончилась в доме в этот день - к денежным проблемам.
Также считается, что сегодня нельзя заводить кота - это к несчастьям. Не следует сегодня играть в карты, так как целый год будет проигрышным.
День ангела 12 сентября празднуют: Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор.
Обязательно поздравьте друзей и родных с таким именем!
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