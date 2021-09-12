Свято 12 вересня: що строго заборонено, головні традиції і хто іменинник

12 вересня 2021 року в православній церкві шанують пам'ять відразу декількох святих - святителя Олександра, патріарха Константинопольського; ігумена преподобного Олександра Свірського, князя Олександра Невського. У народі це свято називають Олександра Ситника, оскільки сьогодні заведено накривати багаті столи.
Що можна і не можна робити в це свято, важливі традиції, заборони і прикмети, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день треба випікати короваї з зерна нового врожаю, готувати ячмінну кашу на молоці. Смаколиками пригощали рідних, близьких, друзів, збираючи їх за одним столом.
Також 12 вересня проводили незвичайний ритуал на багатий урожай наступного року: стебла ячменю завивали в косу разом з лляними і вівсяними.
Багато традицій пов'язано з сіллю, яка раніше дуже цінувалася через дорожнечу і недоступність. Вважається, якщо сіль закінчилася в будинку в цей день - до фінансових проблем.
Також вважається, що сьогодні не можна заводити кота - це до нещасть. Не слід сьогодні грати в карти, так як цілий рік буде програшним.
День ангела 12 вересня святкують: Олександр, Олексій, Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Микола, Павло, Петро, Семен, Степан, Федір.
Обов'язково привітайте друзів і рідних з таким ім'ям!
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