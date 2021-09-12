Свято 12 вересня: що строго заборонено, головні традиції і хто іменинник

Важливі традиції на Ситника

У цей день треба випікати короваї з зерна нового врожаю, готувати ячмінну кашу на молоці. Смаколиками пригощали рідних, близьких, друзів, збираючи їх за одним столом.

Також 12 вересня проводили незвичайний ритуал на багатий урожай наступного року: стебла ячменю завивали в косу разом з лляними і вівсяними.

Багато традицій пов'язано з сіллю, яка раніше дуже цінувалася через дорожнечу і недоступність. Вважається, якщо сіль закінчилася в будинку в цей день - до фінансових проблем.

Що заборонено робити 12 вересня

Мститися, робити погані вчинки - це повернеться бумерангом.

Лити сльози - це до сімейних сварок.

Мити голову - можна облисіти.

Брати в руки дрібні гроші до обіду, інакше вас буде переслідувати бідність.

Ставити паркан - у двір можуть нагрянути злодії.

Зловживати спиртним і піддаватися шкідливим звичкам.

Лаятися, сваритися з кимось і вживати нецензурні вирази.

Також вважається, що сьогодні не можна заводити кота - це до нещасть. Не слід сьогодні грати в карти, так як цілий рік буде програшним.

Головні прикмети сьогодні

Якщо провести цей день даремно - так пройде цілий рік.

На столі пересолена їжа - господиня закохалася в когось, розсипана сіль - до подружньої зради.

Не вітайтеся з першим гостем в домі - це до невдачі.

Ніч видалася зоряною - до врожайного року.

Сонце червоне - до теплої погоди.

Сильний зорепад - буде голодний рік, неврожай і епідемії.

Сьогодні дуже багато іменинників

День ангела 12 вересня святкують: Олександр, Олексій, Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Микола, Павло, Петро, ​​Семен, Степан, Федір.

Обов'язково привітайте друзів і рідних з таким ім'ям!