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Праздник 10 января: что строго запрещено, а что можно и нужно делать, важные приметы

Автор: Светлана Мащенко

10 января 2022 года согласно православному календарю почитается память 20 тысяч мучеников, а также отмечается третий день Святок. В народном календаре праздник называется Рождественский мясоед, и он имеет свои традиции.

Что можно и нельзя делать, у кого день ангела, важные приметы и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции праздника

10 января называют Рождественский мясоед - из-за обилия мясных блюд, которые готовили после завершения поста.

В этот день готовили к праздничному столу также готовили сытные колбасы. Солили их обязательно заговоренной солью.

Также 10 января было принято прославлять старшее поколение. Старикам дарили валенки и сладости, отцам и матерям - носки и платки.

Что нельзя делать на мясоед

  • Лгать, подглядывать и подслушивать – это может обернуться большими неприятностями.
  • Подпитываться негативом - постарайтесь привлечь больше приятных мыслей и людей.
  • Идти ни на какие риски, так как может закончится плохо
  • Пришивать пуговицы – не избавитесь от старых проблем.

Также в этот день нельзя не впускать колядников.

Приметы 10 января

  • Если вечер звездный, ночь будет морозная.
  • Густой иней или снегопад - к урожаю хлеба.
  • Воробьи сильно чирикают - скоро наступит потепление.
  • Если кошка спит весь день, скоро потеплеет.
  • Свадьба 10 января - к долгому и счастливому браку.

Нужно сделать что-то всей семьей в этот день - дело принесет плоды и счастье для всех в будущем.

Именины 10 января у Зинона, Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида и Аркадия.

Ранее мы писали, какие праздники украинцы отметят в феврале 2022, сколько выходных и рабочих дней нас ждет.

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