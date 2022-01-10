Праздник 10 января: что строго запрещено, а что можно и нужно делать, важные приметы

Важные традиции праздника

10 января называют Рождественский мясоед - из-за обилия мясных блюд, которые готовили после завершения поста.

В этот день готовили к праздничному столу также готовили сытные колбасы. Солили их обязательно заговоренной солью.

Также 10 января было принято прославлять старшее поколение. Старикам дарили валенки и сладости, отцам и матерям - носки и платки.

Что нельзя делать на мясоед

Лгать, подглядывать и подслушивать – это может обернуться большими неприятностями.

Подпитываться негативом - постарайтесь привлечь больше приятных мыслей и людей.

Идти ни на какие риски, так как может закончится плохо

Пришивать пуговицы – не избавитесь от старых проблем.

Также в этот день нельзя не впускать колядников.

Приметы 10 января

Если вечер звездный, ночь будет морозная.

Густой иней или снегопад - к урожаю хлеба.

Воробьи сильно чирикают - скоро наступит потепление.

Если кошка спит весь день, скоро потеплеет.

Свадьба 10 января - к долгому и счастливому браку.

Нужно сделать что-то всей семьей в этот день - дело принесет плоды и счастье для всех в будущем.

Именины 10 января у Зинона, Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида и Аркадия.