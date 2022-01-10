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Свято 10 січня: що строго заборонено, а що можна і потрібно робити, важливі прикмети

Автор: Світлана Мащенко

10 січня 2022 року згідно з православним календарем вшановується пам'ять 20 тисяч мучеників, а також відзначається третій день Святок. У народному календарі свято називається Різдвяний м'ясоїд, і він має свої традиції.

Що можна і не можна робити, у кого День ангела, важливі прикмети та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції свята

10 січня називають Різдвяний м'ясоїд - через велику кількість м'ясних страв, які готували після завершення посту.

У цей день готували до святкового столу також ситні ковбаси. Солили їх обов'язково заговореної сіллю.

Також 10 січня було прийнято прославляти старше покоління. Старим дарували валянки і солодощі, батькам і матерям - шкарпетки і хустки.

Що не можна робити на м'ясоїд

  • Брехати, підглядати і підслуховувати – це може обернутися великими неприємностями.
  • Підживлюватися негативом - постарайтеся привернути більше приємних думок і людей.
  • Йти ні на які ризики, так як може закінчиться погано
  • Пришивати гудзики - не позбудетеся від старих проблем.

Також в цей день не можна не впускати колядників.

Прикмети 10 січня

  • Якщо вечір зоряний, ніч буде морозна.
  • Густий іній або снігопад - до врожаю хліба.
  • Горобці сильно цвірінькають- скоро настане потепління.
  • Якщо кішка спить весь день, скоро потеплішає.
  • Весілля 10 січня - до довгого і щасливого шлюбу.

Треба зробити щось всією сім'єю в цей день - справа принесе плоди і щастя для всіх в майбутньому.

Іменини 10 січня у Зінона, Петра, Євфимія, Агафії, Домни, Ігнатія, Никанора, Олександра, Миколи, Леоніда і Аркадія.

Раніше ми писали, які свята українці відзначать у лютому 2022, скільки вихідних і робочих днів нас чекає.

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