Свято 10 січня: що строго заборонено, а що можна і потрібно робити, важливі прикмети

Важливі традиції свята

10 січня називають Різдвяний м'ясоїд - через велику кількість м'ясних страв, які готували після завершення посту.

У цей день готували до святкового столу також ситні ковбаси. Солили їх обов'язково заговореної сіллю.

Також 10 січня було прийнято прославляти старше покоління. Старим дарували валянки і солодощі, батькам і матерям - шкарпетки і хустки.

Що не можна робити на м'ясоїд

Брехати, підглядати і підслуховувати – це може обернутися великими неприємностями.

Підживлюватися негативом - постарайтеся привернути більше приємних думок і людей.

Йти ні на які ризики, так як може закінчиться погано

Пришивати гудзики - не позбудетеся від старих проблем.

Також в цей день не можна не впускати колядників.

Прикмети 10 січня

Якщо вечір зоряний, ніч буде морозна.

Густий іній або снігопад - до врожаю хліба.

Горобці сильно цвірінькають- скоро настане потепління.

Якщо кішка спить весь день, скоро потеплішає.

Весілля 10 січня - до довгого і щасливого шлюбу.

Треба зробити щось всією сім'єю в цей день - справа принесе плоди і щастя для всіх в майбутньому.

Іменини 10 січня у Зінона, Петра, Євфимія, Агафії, Домни, Ігнатія, Никанора, Олександра, Миколи, Леоніда і Аркадія.