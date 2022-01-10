Праздник 10 января: что строго запрещено, а что можно и нужно делать, важные приметы
10 января 2022 года согласно православному календарю почитается память 20 тысяч мучеников, а также отмечается третий день Святок. В народном календаре праздник называется Рождественский мясоед, и он имеет свои традиции.
Что можно и нельзя делать, у кого день ангела, важные приметы и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции праздника
10 января называют Рождественский мясоед - из-за обилия мясных блюд, которые готовили после завершения поста.
В этот день готовили к праздничному столу также готовили сытные колбасы. Солили их обязательно заговоренной солью.
Также 10 января было принято прославлять старшее поколение. Старикам дарили валенки и сладости, отцам и матерям - носки и платки.
Что нельзя делать на мясоед
- Лгать, подглядывать и подслушивать – это может обернуться большими неприятностями.
- Подпитываться негативом - постарайтесь привлечь больше приятных мыслей и людей.
- Идти ни на какие риски, так как может закончится плохо
- Пришивать пуговицы – не избавитесь от старых проблем.
Также в этот день нельзя не впускать колядников.
Приметы 10 января
- Если вечер звездный, ночь будет морозная.
- Густой иней или снегопад - к урожаю хлеба.
- Воробьи сильно чирикают - скоро наступит потепление.
- Если кошка спит весь день, скоро потеплеет.
- Свадьба 10 января - к долгому и счастливому браку.
Нужно сделать что-то всей семьей в этот день - дело принесет плоды и счастье для всех в будущем.
Именины 10 января у Зинона, Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида и Аркадия.
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